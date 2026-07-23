¿A quién se le ocurre? Captan carro sobre un puente peatonal en Bogotá

En el momento del hecho, el vehículo tenía las placas tapadas. Las autoridades investigan la identidad de la persona que conducía. Foto: Archivo Particular

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Una inusual escena llamó la atención de peatones y conductores en Bogotá. Un automóvil fue captado mientras intentaba pasar un puente peatonal en circunstancias que aún no están claras, dando pie a una ola de reacciones en redes sociales y a cuestionamientos por la insólita conducta de la persona que iba al volante.

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Quienes pasaban por el sitio tuvieron que deternerse para ver dos veces y dar crédito a lo que estaba pasando. Las imágenes muestran un automóvil Chevrolet Spark de color azul oscuro sobre la estructura peatonal, mientras varios ciudadanos observan asombrados. De acuerdo con varos testigos, el hecho habría ocurrido el pasado 20 de julio durante los actos de celebración del Día de la Independencia, aunque las circunstancias en las que se produjo la maniobra aún no son claras.

Llama la atención que, en el momento en que le carro está en el andén justo antes de subir el puente, pasa una moto con dos uniformados de la Policía, quienes parecen no advertir la situación y siguen su camino.

Por otro lado, varios usuarios de redes sociales han señalado el hecho de que el video esté grabado con varias cámaras y que las lacs estén tapadas, lo que daría cuenta de la premeditación del hecho y del objetivo de viralizar el contenido.

El episodio fue cuestionado por el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto Amín, quien compartió el video en sus redes sociales. “¿A quién se le pasa por la cabeza meter un carro por un puente peatonal? A estos salvajes hay que sancionarlos sin ninguna contemplación. De Bogotá no se burlan”, escribió el cabildante.

En los registros que circulan en redes también se observa la presencia de peatones y uniformados de la Policía cerca del lugar.

Si bien por ahora no se tiene certeza de quién iba al volante, ni de qué pretendía, la Secretaría de Movilidad anunció que está trabajando en el rastreo del vehículo para poder realizar las sanciones correspondientes.

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