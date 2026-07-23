Reclamo por una gorra terminó con una investigación por homicidio en Bosa

CTI Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Lo que comenzó como un reclamo por una gorra terminó con la muerte de un joven de 18 años en la localidad de Bosa. La Policía capturó al presunto responsable, otro joven de la misma edad, quien quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones.

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De acuerdo con las autoridades, inicialmente atendieron un requerimiento por un supuesto caso de hurto. sin embargo, las primeras verificaciones apuntan a que el hecho se originó en una discusión que escaló hasta convertirse en una agresión mortal.

“Según la información preliminar, el hombre que falleció había prestado su gorra al agresor. Cuando pidió que se la devolviera, este se negó. Y esta situación fue la que desató este altercado”, señaló el mayor Andrés Carrillo, comandante encargado de la Estación de Bosa.

Ante la gravedad del asunto, varios testigos alertaron a las autoridades. Finalmente, pese a que la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención de urgencia, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Confirmado el deceso, uniformados iniciaron la búsqueda del presunto agresor y lograron ubicarlo poco tiempo después. El hombre también presentaba lesiones, por lo que fue llevado inicialmente a un centro médico antes de ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Una vez recibió atención médica, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso de judicialización y las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

No es el primer crimen que suscita la discusión por una gorra

El homicidio ocurrido en Bosa recuerda otros episodios recientes en los que conflictos relacionados con una gorra terminaron en desenlaces fatales. En enero de este año, la Fiscalía informó sobre la judicialización de un hombre señalado de asesinar a un joven de 22 años en una cancha del sector Ciudad Verde, en Soacha. Según la investigación, la víctima intentó recuperar una gorra que le había sido hurtada minutos antes y la discusión derivó en una riña durante la cual recibió varios disparos. El joven murió días después en un centro asistencial.

Ese caso se sumó al de Joan David Gómez Amortegui, de 19 años, asesinado en marzo de 2024 cerca del Portal Usme de TransMilenio. De acuerdo con la investigación, el joven había comprado una gorra a través de redes sociales y fue atacado por los mismos hombres que, minutos antes, se la habían vendido y posteriormente robado.

Más de 100 armas blancas son incautadas cada día en TransMilenio

Las cifras de las autoridades dan una idea de la magnitud de la circulación de armas cortopunzantes en la ciudad. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, entre enero y julio de este año han sido incautadas 25.734 armas blancas, un promedio de 121 al día, durante operativos de control realizados principalmente en estaciones y portales de TransMilenio.

El balance fue entregado el pasado 22 de julio durante una jornada del plan desarme en el Portal Suba, uno de los puntos donde más decomisos se han realizado. Para las autoridades, estas armas suelen estar asociadas a hechos de intolerancia, riñas y hurtos, fenómenos que continúan siendo una de las principales fuentes de violencia cotidiana en la capital.

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