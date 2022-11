A sus 84 años, mujer se graduó en computación y herramientas digitales en Bogotá

Teresa de Jesús Puentes se graduó en computación y herramientas digitales a sus 84 años. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

Teresa de Jesús Puentes, una mujer de 84 años que reside en Bogotá, se graduó en manejo de computador, tecnología y herramientas digitales, una de las ofertas académicas gratuitas del Distrito en los Centros de Inclusión Digital.

Teresa asegura que siempre le ha gustado estudiar y por ello decidió inscribirse en los procesos de formación de la Alcaldía. “Algunos me dicen ‘usted tan vieja pa´ qué va a estudiar’. Yo les digo: pues sí, estoy vieja, pero yo no sé cuanto tiempo voy a durar y a mí me gusta estudiar. Yo me siento muy feliz por la oportunidad que me han dado”, afirma Teresa.

La oferta formativa de los Centros de Inclusión Digital va desde aprender a usar herramientas como Word y Excel hasta formarse en temas como la prevención de violencias digitales. Todos los programas tienen convenio con el SENA, son gratuitos, no necesitan equipos y cuentan con la presencia de tutoras permanentes. Además, las personas pueden decidir si estudiar de forma presencial o virtual.

Según la Alcaldía, Teresa es una de las 16.363 mujeres que han tenido la oportunidad de graduarse y tener un certificado oficial en estos cursos de formación.

¿Cómo inscribirse a los cursos de los Centros de Inclusión Digital en Bogotá?

Las mujeres interesadas en tomar cursos en manejo de computador y celular, en habilidades socioemocionales y de prevención de violencias, deben acercarse a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en su localidad y realizar la inscripción.

Estos son los Centro de Inclusión Digital en Bogotá: