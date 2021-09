A un joven le dispararon en el cuello por robarle el celular en Bogotá

En un video de cámaras de seguridad quedó registrado cómo un joven que caminaba por una calle del barrio Villas del Dorado, localidad de Engativá, mientras hablaba por su celular fue interceptado por un hombre que se movilizaba en bicicleta y sin mediar palabra le propinó varios tiros con arma traumática, uno de los disparos impactó el cuello de Sebastián Bermúdez, estudiante de mecatrónica de 26 años. Por fortuna, la herida del cuello no alcanzó a afectar la vena principal del joven.

Durante la noche del viernes 3 de septiembre, Sebastián llegaba a su casa cuando fue víctima de ataque con arma traumática y hurtado por el victimario que, según vecinos del sector, sería un hombre conocido por el alias de “el Coleto” y que ya ha realizado varios hechos similares en el barrio.

Ante esto, el subdirector de la Dijín de la Policía, coronel José Restrepo, informó que la Policía Judicial se compromete a prestar todo el apoyo para que en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se asuma la indagación que permitan adelantar los trabajos que puedan concluir con la identificación y posterior captura del presunto atacante.

Según Andrés Rojas, primo de la víctima, el atacante “le propina un disparo en el cuello quitándole su celular, no contento con esto y en un acto completamente desmesurado, el sujeto le propina dos disparos más causándole unas heridas de gravedad”. Sebastián, estando malherido, tuvo que recostarse en el suelo y recibir la ayuda de algunos vecinos, minutos después fue trasladado al Hospital de Engativá en donde recibió los primeros auxilios.

Por este hecho, el comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho, informó que se estará ofreciendo una recompensa de hasta $20 millones para quien dé información que permita la identificación y posterior captura del responsable.

#Engativa | Hasta veinte millones de recompensa a quien suministre información que ayude con la identificación de estos delincuentes.



¡Absoluta reserva!

#BogotáZonaSegura pic.twitter.com/IH6K87NZgs — Brigadier General Eliecér Camacho Jiménez (@PoliciaBogota) September 6, 2021

De igual forma, Sebastián Bermúdez dijo a Noticias Caracol que no entiende por qué el sujeto le disparó en tres ocasiones si él no se opuso al atraco. También cuestiona a los ciudadanos, porque dice que como sociedad “criminalizamos a la persona que comete el crimen, pero no nos damos cuenta de la posición en la que estamos nosotros. Compramos cosas robadas y eso está untado de sangre, pude haber sido yo, su mamá, su sobrino”, concluye la víctima.