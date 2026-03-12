Abren 100 becas de pregrado, maestría y doctorado para mujeres en Bogotá y Soacha

Todos los cursos, talleres o charlas así como los servicios ofrecidos a través de la plataforma son virtuales. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Bogotá y Soacha, las mujeres siguen enfrentando mayores barreras para acceder a empleos formales y bien remunerados, especialmente en sectores asociados a tecnología, innovación y liderazgo empresarial. En ese contexto, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Soacha anunciaron una convocatoria para otorgar 100 becas dirigidas a mujeres interesadas en formarse en áreas que hoy concentran una creciente demanda en el mercado laboral.

Lea además: Lluvias mantienen en alerta a Cundinamarca: van 87 emergencias en lo corrido de 2026

La iniciativa, denominada “100 Becas para Transformar el Futuro: La Apuesta por Mujeres en Tecnología, Negocios y Educación”, se desarrolla en articulación con EDUCA EDTECH Group y estará abierta hasta el 27 de marzo. La oferta incluye programas virtuales de pregrado, maestría y doctorado enfocados en economía, tecnología y educación.

Programas orientados a áreas de alta demanda

Las becas están dirigidas a mujeres mayores de edad interesadas en fortalecer su formación académica o avanzar hacia niveles de educación superior en áreas que hoy tienen mayor proyección en el mercado laboral.

La distribución de los cupos será de:

20 becas para pregrado

40 becas para maestría

40 becas para doctorado

Entre los programas disponibles para pregrado aparecen áreas como marketing digital, internet de las cosas y seguridad informática.

En el caso de las maestrías, la oferta incluye programas en big data, inteligencia artificial, ciberseguridad, data science, marketing digital, gestión de proyectos, emprendimiento digital y creación de empresas.

Para el nivel doctoral, las interesadas podrán optar por programas en tecnología educativa y sistemas computacionales.

Según explicó Tatiana Fuentes, gerente de Operaciones para Colombia de EDUCA EDTECH Group, la selección de estas áreas responde a transformaciones recientes del mercado laboral.

“Hoy muchas empresas, instituciones y emprendimientos están incorporando con más fuerza habilidades relacionadas con análisis de datos, automatización, seguridad digital, gestión y transformación de procesos”, señaló.

Así puede postularse

Las interesadas deberán realizar el proceso de inscripción a través del portal www.alcaldiascol.com, donde podrán seleccionar el programa académico y cargar la documentación requerida.

Los requisitos varían según el nivel de formación:

Para pregrado , se exige título de bachillerato.

Para maestría , título profesional.

Para doctorado, título de maestría.

Además, las aspirantes deberán adjuntar hoja de vida actualizada, documento de identidad y certificación académica correspondiente.

Entre los criterios de evaluación se tendrá en cuenta el orden de llegada de las postulaciones completas, así como el impacto social que la aspirante haya desarrollado en su entorno, ya sea a través de proyectos comunitarios, educativos, sociales o de emprendimiento.

Formación virtual y acompañamiento académico

Los programas se cursarán en modalidad virtual, con acceso permanente a plataformas educativas y acompañamiento académico personalizado.

La duración estimada será de 36 meses para pregrado, entre 12 y 15 meses para maestrías y 36 meses para doctorados.

Además de la formación principal, la convocatoria contempla beneficios adicionales como acceso a más de 400 cursos gratuitos, diplomados sin costo y una especialización adicional, dependiendo del nivel académico elegido.

La apuesta busca ampliar las oportunidades de formación para mujeres en Bogotá y Soacha, especialmente en áreas vinculadas a la transformación digital, la innovación y el desarrollo empresarial, sectores que hoy concentran buena parte de la demanda laboral en ambos territorios.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.