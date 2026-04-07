Abren becas de doctorado para docentes y profesionales en Bogotá y Soacha

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual. Foto: Pexels

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La Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Soacha abrieron una convocatoria para otorgar 100 becas de doctorado dirigidas a docentes, funcionarios públicos y profesionales con maestría, con el objetivo de fortalecer la formación avanzada en ambos territorios.

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Según datos de Minciencias, Colombia cuenta con apenas 25,6 doctores por cada millón de habitantes, lo que evidencia el rezago en este nivel de formación. El dato reforzó la necesidad de contar con una iniciativa que busque cerrar la brecha. “Del 0.2 al 2.0: Doctorados que llegan a los territorios”, es la estrategia, en alianza con el sector privado, a través de EDUCA EDTECH Group, abre la oferta educativa.

La oferta académica incluye tres programas: Doctorado en Sistemas Computacionales (20 cupos), Doctorado en Tecnología Educativa (50 cupos) y Doctorado en Administración (30 cupos). Los estudios se realizarán en modalidad virtual, con tutorías personalizadas, actividades sincrónicas y asincrónicas, así como encuentros presenciales opcionales.

¿Quiénes pueden postularse?

Podrán postularse docentes del sector público y privado, desde primaria hasta educación superior, así como funcionarios públicos y profesionales con maestría que acrediten impacto en sus comunidades en Bogotá o Soacha.

La asignación de cupos se realizará teniendo en cuenta el orden de postulación, el cumplimiento de requisitos y la trayectoria de los aspirantes, con prioridad para quienes demuestren impacto en sus territorios.

¿Cómo inscribirse?

La convocatoria estará abierta hasta el 24 de abril, sin embargo, quienes deseen ingresar a la primera cohorte, que inicia el 13 de abril, deberán completar su proceso de inscripción antes del 11 del mismo mes.

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través del portal www.alcaldiascol.com , donde los aspirantes deben diligenciar sus datos, seleccionar la Universidad UDAVINCI, elegir el programa de doctorado y completar la solicitud.

Entre los requisitos se encuentran el diploma y certificados de notas de pregrado y maestría, documento de identidad, hoja de vida y carta de motivación. En esta etapa no se exigirá ensayo, propuesta de investigación ni certificado laboral.

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