Últimos días para pagar ICA en Bogotá: plazo vence este 10 de abril y así puede pagar

El plazo para declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) del primer bimestre de 2026 (enero y febrero) vence el viernes 10 de abril.

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La Secretaría de Hacienda de Bogotá lanzó un llamado urgente a los contribuyentes: el plazo para declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) del primer bimestre de 2026 vence este viernes 10 de abril.

Cumplir con esta obligación dentro de la fecha evita sanciones e intereses, además de garantizar recursos clave para el funcionamiento de la ciudad.

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¿Quiénes deben pagar el ICA?

El impuesto aplica para personas y empresas que desarrollan actividades comerciales, industriales o de servicios en la ciudad, especialmente quienes en 2025 registraron un impuesto a cargo superior a 391 UVT (más de COP 19,4 millones).

Además, algunos contribuyentes deben pagar la sobretasa bomberil, equivalente al 1 % del valor del ICA, si superan ciertos niveles de ingresos.

¿Cómo pagar el ICA fácil y rápido?

El trámite puede hacerse de forma virtual, sin filas, a través de la plataforma Pagos Bogotá, donde se puede declarar y pagar usando PSE o transferencia bancaria.

También hay opciones presenciales en puntos habilitados como Usaquén, Plaza de las Américas y el SuperCADE de la carrera 30, donde se aceptan pagos con tarjeta o en efectivo.

¿Cómo evitar errores y fraudes?

La Secretaría de Hacienda recomienda realizar el proceso únicamente a través de canales oficiales y evitar intermediarios, ya que el trámite es gratuito. Esto ayuda a prevenir fraudes y a garantizar que el pago se registre correctamente.

¿Cómo va el recaudo en Bogotá?

A la fecha, el recaudo del ICA en Bogotá ya alcanza los COP 1,9 billones, una cifra que refleja el cumplimiento de los contribuyentes y la importancia de este impuesto para financiar servicios y proyectos en la ciudad.

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