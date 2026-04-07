Últimos días para pagar ICA en Bogotá: plazo vence este 10 de abril y así puede pagar

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La Secretaría de Hacienda de Bogotá lanzó un llamado urgente a los contribuyentes: el plazo para declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) del primer bimestre de 2026 vence este viernes 10 de abril.
Cumplir con esta obligación dentro de la fecha evita sanciones e intereses, además de garantizar recursos clave para el funcionamiento de la ciudad.
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¿Quiénes deben pagar el ICA?
El impuesto aplica para personas y empresas que desarrollan actividades comerciales, industriales o de servicios en la ciudad, especialmente quienes en 2025 registraron un impuesto a cargo superior a 391 UVT (más de COP 19,4 millones).
Además, algunos contribuyentes deben pagar la sobretasa bomberil, equivalente al 1 % del valor del ICA, si superan ciertos niveles de ingresos.
¿Cómo pagar el ICA fácil y rápido?
El trámite puede hacerse de forma virtual, sin filas, a través de la plataforma Pagos Bogotá, donde se puede declarar y pagar usando PSE o transferencia bancaria.
También hay opciones presenciales en puntos habilitados como Usaquén, Plaza de las Américas y el SuperCADE de la carrera 30, donde se aceptan pagos con tarjeta o en efectivo.
¿Cómo evitar errores y fraudes?
La Secretaría de Hacienda recomienda realizar el proceso únicamente a través de canales oficiales y evitar intermediarios, ya que el trámite es gratuito. Esto ayuda a prevenir fraudes y a garantizar que el pago se registre correctamente.
¿Cómo va el recaudo en Bogotá?
A la fecha, el recaudo del ICA en Bogotá ya alcanza los COP 1,9 billones, una cifra que refleja el cumplimiento de los contribuyentes y la importancia de este impuesto para financiar servicios y proyectos en la ciudad.
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