Abren investigación contra directora de la Uaesp por irregularidades en licitación

En las últimas horas, se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), y de Marcel Esquivel, funcionario de la Uaesp señalado de haber favorecido a un consorcio durante una licitación de un contrato servicios funerarios de la Alcaldía de Bogotá.

Esta decisión del Ministerio Público llega luego de que se conocieran denuncias de presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos para la operación de los cementerios distritales de Bogotá, en un contrato por más de $41.300 millones.

De esta manera, la Procuraduría investigará estos hechos para verificar la ocurrencia del presunto acto de corrupción, y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si los implicados deben de ser exonerados.

Por el momento, la Uaesp deberá entregar pruebas e informes para la revisión de la celebración del contrato de servicios fúnebres que se ha vuelto el centro de la controversia. Además de esto, la entidad deberá informar si desarrolla una investigación disciplinaria interna relacionada con el caso.

Frente a esto último la directora de la Uaesp ha indicado que actualmente se tienen dos procesos abiertos como resultado de alertas de la interventoría. “Nuestro papel de la supervisión de la concesión la hemos venido haciendo como se debe. No quiere decir que, porque no tuviéramos esta denuncia penal, no estuviéramos atentos, eso no quiere decir que por eso nos relajamos y no hacíamos una supervisión como corresponde, ese es nuestro papel”, indicó Luz Amanda Camacho, directora de Uaesp, a El Espectador.

#Comunicado: La UAESP denunció presuntas irregularidades en adjudicación de contratos de concesión e interventoría de los servicios funerarios en los cementerios públicos del Distrito. pic.twitter.com/vqON0vQEcw — Uaesp (@Uaesp) November 24, 2022

Cabe señalar que fue la misma Uaesp la que denunció las irregularidades ante la Fiscalía, por orden de la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Todo esto después de que la directora de esa entidad, Luz Amanda Camacho, recibiera una alerta que “advertía sobre presuntos hechos irregulares en el proceso de adjudicación de contratos de concesión e interventoría de servicios funerarios en cementerios distritales”, señaló el Distrito.

De acuerdo la denuncia que recibió Camacho, Marcel Esquivel sería la persona encargada dentro de esa entidad de evaluar las propuestas para la adjudicación de los contratos a la Unión Temporal Cementerios del Distrito. Y bajo esa condición, habría excluido a uno de los consorcios que disputaba por ese contrato.

Los audios que involucran a funcionarios de la Uaesp

De acuerdo con lo encontrado por la Fiscalía, hay una conversación que entre Esquivel y quien sería un ingeniero de uno de los consorcios ganadores del contrato de $41.300 millones. En donde se escucha lo siguiente:

Marcel Esquivel: “Ojo con esta información; el proponente uno ya lo vamos a rechazar, ya tenemos cómo rechazarlo por una información inexacta que presenta. ¿Sí? ¿Entonces qué nos queda? El proponente dos y el proponente tres. ¿Cuál es la idea? Habilitarlos, dejarlos habilitados, pero ganarles en los puntos. ¿Sí?”

Ingeniero: “Okey”.

De acuerdo con lo que dice el funcionario de la Uaesp en las grabaciones, tenían que trabajar en sacar a un segundo consorcio y así poder adjudicar el contrato. Algo que actualmente investiga la Fiscalía.

Marcel Esquivel: “Ahora entra a la pelea el número tres, que es ínter… bueno no me acuerdo, es el número tres. Entonces por fa ponga al muchacho que trabaja con usted. Miremos cómo conseguimos los certificados de discapacidad de los integrantes de ese consorcio para cruzar esta información con lo que nos están acreditando del profesional, de los deberes y toda esa m…da. A ver si de pronto los podríamos sacar por información inexacta o algo así”.

Por su parte, la Fiscalía está revisando los procesos contractuales celebrados por la Uaesp, asimismo, no solo investiga a Esquivel sino a otros funcionarios que podrían estar involucrados, ya que en una de las conversaciones se habla de que hay reuniones con “jefes” de la entidad.

