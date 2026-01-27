Abren licitación para restaurar los Columbarios del Cementerio Central

Bogotá abrió una licitación por más de $14.400 millones para restaurar Los Columbarios del Cementerio Central, un espacio clave de la memoria histórica de la ciudad. Foto: IDPC- INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Bogotá dio un nuevo paso para recuperar uno de sus espacios patrimoniales más significativos. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) abrió una licitación pública para la restauración y el reforzamiento estructural de Los Columbarios del Cementerio Central, un conjunto funerario ligado a la historia de la ciudad y a las memorias de miles de personas.

El proceso, identificado como IDPC-LP-001-2025, contempla dos frentes de intervención. Por un lado, el reforzamiento estructural de las cuatro edificaciones conocidas como Los Columbarios, que suman un área construida de 6.416,85 metros cuadrados. Por otro, la renovación de la obra artística Auras Anónimas, de la maestra Beatriz González, instalada allí como homenaje a las víctimas del conflicto armado.

Los Columbarios, históricamente asociados al llamado “cementerio de los pobres”, concentran memorias que se remontan a finales del siglo XVIII y que reflejan la forma en que Bogotá ha gestionado la muerte, el duelo y la dignidad de amplios sectores de la población. A lo largo del tiempo, este espacio ha albergado oficios, rituales y usos sociales que hoy dialogan con intervenciones artísticas y procesos contemporáneos de memoria.

La obra Auras Anónimas refuerza ese carácter simbólico al introducir una reflexión directa sobre las víctimas del conflicto armado y al integrarse a un paisaje patrimonial más amplio, en conexión con el Cementerio Central y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

El presupuesto oficial de la licitación supera los COP 14.430 millones, incluidos impuestos y costos asociados. El contrato tendrá un plazo de ejecución de 18 meses, contados a partir del acta de inicio.

Podrán participar empresas constructoras, consorcios y uniones temporales, tanto nacionales como extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente a través de la plataforma SECOP II, donde también se encuentra publicado el cronograma del proceso. El cierre de la convocatoria está previsto para el 11 de febrero de 2026.

La licitación hace parte de un proceso más amplio de recuperación de Los Columbarios, que busca no solo reforzar su estructura física, sino consolidarlos como un espacio vivo de memoria, patrimonio y reflexión sobre la historia de Bogotá.

