Denuncian a creador de contenido por rociar químicos de mal olor en buses de TransMilenio

Un video difundido en redes sociales en los últimos días registró el momento en que un supuesto creador de contenido, identificado en plataformas como alexclick, rocía una sustancia de fuerte mal olor dentro de un bus articulado de TransMilenio. La acción provocó molestias entre los pasajeros, escenas de pánico y denuncias por afectaciones a la convivencia y la salud en un espacio cerrado.

En las imágenes se observa cómo el joven esparce el químico desde un frasco mientras los usuarios reaccionan con incomodidad y rechazo. Según comentarios de personas que estaban en el bus, el olor generó náuseas y obligó a varios pasajeros a cambiarse de vagón.

🚨ESTA SUCEDIENDO EN BOGOTÁ—Lo de algunos “influencers” en TransMilenio no es contenido, es irresponsabilidad. Rociar químicos de mal olor en un bus articulado afecta la salud, genera pánico y altera la convivencia. Podría configurar una contravención al Código de Policía e… pic.twitter.com/DzbAHeDjnW — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 (@ruidiaz_ddhh) January 24, 2026

El caso generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde ciudadanos expresaron indignación por el uso de espacios públicos para grabar contenidos con fines virales y pidieron la intervención de las autoridades.

Algunas de las personas afectadas manifestaron que acudirán a la Policía, al considerar que el hecho podría constituir una conducta contraria a la convivencia, contemplada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), al afectar la tranquilidad, la salubridad y el uso adecuado del transporte público.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de TransMilenio ni de las autoridades sobre posibles sanciones.

En su cuenta de TikTok, donde supera los 8.300 seguidores, el joven publica otros videos de contenido similar en diferentes espacios públicos, lo que ha intensificado el rechazo ciudadano y las solicitudes para que se investigue su comportamiento.

