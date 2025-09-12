No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Abuso y robo de perros en Ciudad Bolívar reabre debate sobre zoofilia en Colombia

El caso de un sujeto, en el sur de Bogotá, que robó y abusó de una mascota, pero fue dejado en libertad, revive el debate sobre la necesidad de fortalecer las normas contra el maltrato animal. En el Senado cursa un proyecto, que podría mejorar el panorama.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
13 de septiembre de 2025 - 12:10 a. m.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el hombre huye con la pastora alemana que fue hallada en su vivienda minutos después.
Foto: Policía de Bogotá

El fin de semana pasado, capturaron a un sujeto de 66 años, en el barrio Gibraltar, en la localidad de Ciudad Bolívar, minutos después de robarle la mascota a una mujer, que denunció el delito ante las autoridades.

