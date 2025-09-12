Abuso y robo de perros en Ciudad Bolívar reabre debate sobre zoofilia en Colombia

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el hombre huye con la pastora alemana que fue hallada en su vivienda minutos después.
Foto: Policía de Bogotá
El fin de semana pasado, capturaron a un sujeto de 66 años, en el barrio Gibraltar, en la localidad de Ciudad Bolívar, minutos después de robarle la mascota a una mujer, que denunció el delito ante las autoridades.
