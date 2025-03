Accidente en laboratorio de colegio Agustiniano Norte dejó a dos menores heridos

Los dos alumnos se quemaron mientras realizaban una práctica en el laboratorio del colegio. Foto: Secretaría de Salud

El pasado 27 de febrero, dos alumnos del colegio Agustiniano Norte de Bogotá sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado tras una fuerte explosión en el laboratorio de la institución educativa. Los hechos se produjeron durante una práctica, al parecer mal supervisada, de una clase de física.

Ambos estudiantes fueron trasladados al hospital Simón Bolívar y tuvieron que ser remitidos a la unidad de cuidados intensivos, en vista de la gravedad de sus heridas. Una semana después de los hechos, tras las denuncias realizadas por los padres de familia de los estudiantes, la Secretaría de Educación emitió un comunicado sobre el incidente.

En el pronunciamiento, la cartera de educación aseguró que ya adelanta las labores de inspección e investigación pertinentes para esclarecer lo sucedido en el colegio privado.

“En desarrollo de las acciones de seguimiento, se requirió a la institución para que informara lo sucedido, incluyendo las acciones correspondientes frente al uso de los elementos de laboratorios y el protocolo de atención en caso de accidente. Continuaremos adelantando las investigaciones correspondientes con la información reportada por el colegio”.

🔴#EducaciónComunica | En relación con el incidente registrado durante una práctica de laboratorio en un colegio privado ubicado en la localidad de Suba, desde la Secretaría de Educación del Distrito informamos que desde el momento en el que se conoció la situación, iniciamos… pic.twitter.com/eNUFF3rqY6 — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) March 9, 2025

Sin embargo, los padres de los estudiantes afectados criticaron el procedimiento que efectuó la institución durante el accidente y, aseguran, que casi diez días después del accidente, no tienen claridad sobre la forma en la cual se ejecutará la póliza del seguro.

En una entrevista que dio a la revista Semana, Yamile Romero, madre de uno de los alumnos heridos, manifestó que “Los compañeros, al verlas así prendidas en fuego, corrían a buscar un extintor para ver cómo podían ayudarlas a apagar, pero no había extintor dentro del laboratorio. El profesor les dijo que dieran botes en el piso para que se apagaran, hasta que finalmente las niñas lograron apagarse solas, dando botes en el piso”, narró Romero al medio de comunicación en mención.

De igual forma, los padres de familia sostienen que todavía desconocen si el accidente fue reportado a las autoridades, ya que al momento del incidente, dicen ellos, la Secretaría de Salud no tenía ningún informe proveniente de la institución. Asimismo, respecto al seguro, los acudientes mencionan que el mismo, además de tener un monto de cobertura bajo, no les aplica en el hospital en donde están siendo atendidos los dos menores. Por el momento, el plantel de educación privada no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

