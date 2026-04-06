Accidente en Zipaquirá-Ubaté: Lo que se sabe del conductor y la nueva hipótesis del caso

9 vehículos terminaron arrollados por el tractocamión. Foto: Gobernador de Cundinamarca

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El conductor del tractocamión involucrado en el accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté ya recibió el alta médica y no se encuentra detenido. Sin embargo, su situación jurídica aún no está definida.

Así lo confirmó el coronel Jair Alonso Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quien explicó que el hombre fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación. La entidad, junto con la Policía Judicial de Tránsito, lidera la investigación para establecer responsabilidades penales.

De acuerdo con el oficial, el futuro judicial del conductor dependerá de los “elementos materiales probatorios y evidencias físicas que se logren recolectar, los cuales serán evaluados por un juez”, señaló en entrevista con Noticias Caracol.

Mientras avanza ese proceso, siguen abiertas las preguntas sobre lo que ocurrió el pasado 1 de abril en el peaje Casablanca.

Las hipótesis que se investigan

Las autoridades manejan dos hipótesis principales sobre lo ocurrido.

La primera apunta a una posible pérdida de control del vehículo, relacionada con una maniobra errónea o una reacción insuficiente ante la emergencia.

La segunda se enfoca en un posible fallo en el sistema de frenos, que habría colapsado por recalentamiento durante el descenso hacia el peaje.

Ambas líneas siguen en análisis.

Testimonios de sobrevivientes reflejan la magnitud del siniestro.

María del Carmen Salazar, una trabajadora de 50 años que esperaba transporte en el peaje, relató que el camión descendía a gran velocidad, “echando pito”, antes de impactar y provocar la explosión. “Eso explotó en segundos, explotó terrible”, dijo.

La mujer resultó herida tras ser golpeada por un cono de señalización que salió expulsado por la fuerza de la detonación.

Una tragedia que marcó la Semana Santa

El accidente, ocurrido en la vía entre Zipaquirá y Ubaté, en Cundinamarca, dejó cinco personas muertas y 21 heridas, una de ellas en estado crítico.

Según las autoridades, un tractocamión que transportaba leche descendió sin control y arrolló al menos 11 vehículos que se encontraban en fila en el peaje. Tras el impacto, varios de los automotores se incendiaron.

La fuerza del choque fue tal que siete vehículos —incluidos un bus y una motocicleta— terminaron incinerados.

Este hecho se convirtió en uno de los más graves de una Semana Santa marcada por la alta movilidad en las vías del país.

De acuerdo con el balance de las autoridades, durante esta temporada se movilizaron más de 10,9 millones de vehículos en Colombia, de los cuales cerca de 2,9 millones transitaron por Cundinamarca.

En medio de ese flujo, se registraron 262 siniestros viales, con 83 personas fallecidas y 352 lesionadas a nivel nacional.

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Las víctimas

Entre las víctimas mortales se encuentra una familia que viajaba en un vehículo particular junto a su mascota.

Fueron identificadas como Adelaida Pereira Garcés (46 años), Rosalba Garcés Ríos (64 años) y Luz Amanda Pereira Garcés (41 años), además de un menor de edad que aún está en proceso de identificación.

Otra de las víctimas fue Fredy Alfredo León Narváez (43 años).

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que cuatro de los cinco cuerpos ya fueron plenamente identificados, mientras continúan los procesos para establecer la identidad del menor.

Un llamado que se repite

El coronel Parra insistió en que, aunque hubo una reducción en la siniestralidad frente al año anterior, muchas de estas tragedias sí se pueden evitar.

En ese sentido, hizo un llamado a los conductores para que realicen revisiones técnico-mecánicas rigurosas, especialmente en trayectos con descensos prolongados.

También recordó la implementación del “Plan Freno”, una estrategia con la que la Policía busca controlar que los vehículos no superen los 40 o 50 km/h en pendientes, precisamente para evitar fallas en los sistemas de frenado.

“Cuando salimos a carretera, llevamos familias, niños y adultos mayores. La responsabilidad es de todos”, enfatizó.

Porque más allá de las hipótesis, la tragedia deja una pregunta que sigue vigente en cada puente festivo: cuántas de estas muertes se habrían podido evitar.

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