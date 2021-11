Actor fue atacado con ácido en medio de un atraco en Bogotá

El actor Luis Soler podría perder la vista a causa de un ataque que sufrió con un agente químico. La víctima narró que el hecho sucedió el pasado domingo 14 de noviembre cuando se encontraba en la carrera 13 con calle 60, en Chapinero, sitio en donde dos hombres se le acercaron y le arrojaron un líquido “extraño”.

Luego de que le rociaran el líquido en el rostro, el actor cayó al suelo y en ese momento los dos sujetos lo golpearon mientras le quitaban sus objetos de valor. “Ellos fueron los que me atacaron, seguro porque no les presté atención pues yo tenía afán de llegar a mi casa. Me lanzaron un químico muy extraño”, contó el actor.

A pesar del ataque, Soler no prestó atención a la agresión y solo se dirigió a un centro médico hasta el día siguiente. “Yo no pensé que no había sido grave y cometí el error de esperar hasta la madrugada para ir al médico”, el cuerpo médico que lo atendió debió realizar varias intervenciones y el actor duró cuatro días hospitalizado.

Aunque ya fue intervenido quirúrgicamente, el actor podría perder la visión a causa del líquido con el que fue agredido. Soler destacó que esta modalidad de atraco se está imponiendo en la localidad de Chapinero. Al respecto, el comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho, informó que están en la búsqueda de los atacantes.

Frente a la otra agresión con ácido que se registró esta semana y de la cual fue víctima un taxista, mencionó que no se tiene conocimiento de los que los hechos estén relacionados, sin embargo, destacó que posiblemente el arrojar sustancias desconocidas puede ser una modalidad nueva para intimidar a las personas en medio de los atracos.