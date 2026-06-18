“Actuaremos para proteger los bienes”: Galán ante advertencia de disturbios tras elecciones

La apertura oficial de la jornada comenzará con el tradicional acto protocolario en la Plaza de Bolívar a las 7:00 a. m. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Más de 120.000 policías estarán desplegados en el país, priorizando los municipios según los niveles de riesgo y alertas identificadas, para garantizar una jornada electoral tranquila el próximo domingo 21 de junio.

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De estos, 12.000 uniformados estarán en la capital, junto a 2.500 gestores de convivencia, que acompañarán a los cerca de 6 millones de votantes habilitados y, en general, la custodia permanente del material electoral.

Precisamente, esta es una de las prioridades para la administración de Carlos Fernando Galán. Según el alcalde, buscan garantizar que todos los ciudadanos puedan votar libremente y que, durante la jornada, no haya situaciones que afecten el proceso.

Y es que, si bien las autoridades han señalado que no existen amenazas significativas que pongan en riesgo el desarrollo de la jornada, sí activaron un plan de reacción inmediata ante posibles alteraciones al orden público.

“Como ustedes saben, ha habido información que indica el riesgo de disturbios. (En caso de ocurrir), será atendido de acuerdo con la normativa, pensando en proteger la vida, los bienes de la ciudad y el proceso electoral”, sentenció Galán.

La apertura oficial de la jornada comenzará con el tradicional acto protocolario en la Plaza de Bolívar a las 7:00 a. m. Como una de las principales medidas para la jornada electoral, el Distrito instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital y 20 PMU Locales para monitorear el desarrollo de la elección.

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La Administración Distrital hizo un llamado a denunciar cualquier irregularidad o posible delito electoral a través de la línea 122 o directamente ante las autoridades presentes en los puestos de votación.

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