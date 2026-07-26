Acueducto realizará trabajos y habrá suspensión de agua en algunos barrios

El Acueducto justificó que estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua. Foto: El Espectador - José Vargas

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Hasta el 29 de julio, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad. Esto, justificaron, con el objetivo de minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua.

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Por ello, para ejecutar estos trabajos, indicaron que se requiere una suspensión temporal del servicio. Estos son los barrios donde tendrán cambios en el suministro.

Recomendaciones para los usuarios

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Línea 116.

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