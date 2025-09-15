Acueducto recuperó más de $4.000 millones por fraude de agua

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantó en agosto 696 inspecciones en 20 localidades de la ciudad y en el municipio de Soacha. Foto: Empresa de Acueducto

Durante el mes de agosto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), recuperó 676.753 metros cúbicos de agua no registrada, equivalentes a $4.995 millones, que hubieran podido abastecer durante un mes a más de 61.000 familias de estrato 3.

Dentro de esta cifra, se destaca la recuperación de 94.234 metros cúbicos de agua obtenidos mediante conexiones clandestinas, que representan más de $586 millones y corresponden a acciones premeditadas de evasión de la medición de consumos.

En total, realizaron 696 visitas a unidades residenciales, obras en construcción y establecimientos comerciales como restaurantes, hoteles y lavaderos de vehículos. Las tres localidades que más aportaron a la detección de posibles fraudes fueron: Engativá (15%), Kennedy (9,5%) y Bosa (8,6%). Adicionalmente, la EAAB radicó 39 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos, relacionadas con 241.086 metros cúbicos de agua cuyo valor se estima en $2.186 millones.

Mientras tanto, en la primera semana de septiembre, la EAAB identificó en la localidad de San Cristóbal un establecimiento -aparentemente un parqueadero- que, de manera irregular, contaba con una conexión clandestina a las redes de la Empresa y comercializaba el agua a través de carrotanques.

“El análisis técnico permitió determinar que dicha actividad ilegal se había apropiado de 4.238 metros cúbicos, avaluados en $46.401.885. Gracias a esta acción, la Policía Nacional capturó al propietario del establecimiento, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes”, detalló el Acueducto.

