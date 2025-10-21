Babilla hallada en pecera en Soacha alerta sobre tráfico de fauna en Cundinamarca

También rescataron a dos aves silvestres que se encontraban heridas. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras recibir información de la comunidad, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, rescató a una babilla (caimán del Nilo) que se encontraba en cautiverio dentro de una vivienda ubicada en el sector de La Capilla, en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Lea más: Anuncian proyecto para blindar transporte público en escenarios de protesta violenta

De acuerdo con las autoridades, el animal fue encontrado en una pecera y era alimentado de manera inapropiada con carne y pollo. Al momento de encontrarlo, lo entregaron a la Corporación Autónoma Regional (CAR), entidad que se encargará del proceso de rehabilitación para garantizar su bienestar y retorno a su hábitat natural.

Además, en la misma jornada, las autoridades también recibieron a dos aves silvestres que se encontraban heridas: una torcaza y un cuclillo. También, estas aves fueron puestas a disposición de las autoridades ambientales para su sanación y rehabilitación.

Más noticias: SIC ordena cierre de Andrés D.C. y Andrés Carne de Res por incumplir normas técnicas

De igual manera, recomiendan a las comunidades denunciar cualquier hecho que afecte la biodiversidad a través de la línea de emergencia 123.

Combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre

El tráfico de fauna silvestre es un delito que pone en grave riesgo la biodiversidad del país, la salud pública y la vida de miles de animales. Suele incrementarse en temporadas vacacionales por el desplazamiento de familias y grupos de turistas nacionales y extranjeros, ante el asedio de comerciantes que ofrecen aves, reptiles, mamíferos o insectos como regalos, amuletos o suvenires.

Actualmente, Bogotá y Cundinamarca se han convertido en un punto clave dentro de las 37 rutas de comercialización ilegal de especies silvestres identificadas a nivel nacional. Animales provenientes de departamentos como Atlántico, Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guaviare, Magdalena, Meta y Santander han sido recuperados en diversas zonas de la capital y el departamento, víctimas del tráfico ilegal de fauna.

Le puede interesar: Aprobada la financiación para 269 buses eléctricos para Bogotá

De acuerdo con cifras del Comité Conjunto de Fauna Silvestre, solo en 2024 se rescataron más de 600 ejemplares en Bogotá y Cundinamarca. Aunque esta cifra representa una disminución del 28% respecto a 2023, sigue siendo alarmante, especialmente porque seis de cada diez animales rescatados son aves como loros, pericos y guacamayas.

Las especies más afectadas en nuestra región son las aves, que en su mayoría provienen de la región Caribe, junto con canarios y semilleros.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.