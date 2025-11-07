Adultos mayores entre los afectados por incendio en el barrio Las Cruces

Incendio en fábrica de muebles en el barrio Las Cruces Foto: Bomberos Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un incendio de gran magnitud se registró en la madrugada de este viernes en una fábrica de muebles ubicada en el barrio Las Cruces, en el centro de Bogotá. La emergencia se desató en la carrera Sexta con calle Segunda, donde las llamas se propagaron rápidamente y obligaron a evacuar a varias familias de manera preventiva.

Le puede interesar: “Actuaron con desprecio por la vida”: Fiscalía describe el crimen de Jaime Moreno

Videos difundidos en redes sociales mostraron la intensidad del fuego, cuyas llamaradas y densas columnas de humo se alcanzaron a ver desde distintos puntos del centro de la ciudad. Según testigos, el incendio amenazó con extenderse a las viviendas y edificaciones cercanas antes de que los bomberos lograran contenerlo.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que, gracias a la labor de unidades de las estaciones Centro Histórico, Central, Chapinero, Restrepo, Kennedy y Fontibón, apoyadas por equipos especializados en rescate técnico y drones, la emergencia fue controlada completamente hacia las 6:30 a.m. No se reportaron personas heridas de gravedad, aunque los daños materiales son considerables.

Nuestros @BomberosBogota de cinco estaciones y tres Equipos Especializados controlaron en un 100% un incendio estructural en la Carrera 6 con Calle 2.



La emergencia que fue reportada sobre las 4 de la mañana, e inició en un taller de ebanistería, dejó la afectación de varias… pic.twitter.com/boqF3KOA4m — Paula Ximena Henao Escobar (@PaulaHenaoCBB) November 7, 2025

“Bomberos de Bogotá controlan al 100% un incendio estructural que inició en una ebanistería y afectó un edificio en construcción y otras viviendas aledañas, en la Carrera 6 con Calle 2. No hubo reporte de personas lesionadas”, señaló la entidad a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos cuatro viviendas resultaron afectadas por las llamas. Entretanto, el Cuerpo Oficial de Bomberos activó su Equipo de Investigación de Incendios para establecer las causas del siniestro.

Vecinos del sector relataron que el fuego se propagó con gran rapidez, dificultando cualquier intento inicial de control. “Cuando nos dimos cuenta, había avanzado mucho y era imposible apagarlo a tiempo. Se prendió todo lo que fue la fábrica y parte de la constructora”, narró una de las afectadas.

Balance de afectaciones

En un balance entregado por Lindsay Benítez Barajas, subdirectora para la Identificación, Caracterización e Integración de la Secretaría Distrital de Integración Social, se confirmó que cuatro predios resultaron afectados, uno de ellos con pérdida casi total debido a la magnitud del incendio. Además, tres hogares fueron impactados, entre ellos dos de adultos mayores, uno de los cuales presentó afectaciones por inhalación de humo y recibe seguimiento médico.

“El equipo de la Secretaría de Integración Social hizo presencia desde altas horas de la mañana para evaluar la situación, determinar quiénes requerían ayuda humanitaria y brindar acompañamiento a las familias afectadas”, indicó Benítez. La funcionaria añadió que ya se entregaron ayudas inmediatas y se estableció contacto con los familiares de las víctimas para ofrecer apoyo integral y acompañamiento posterior.

Por el momento, las autoridades mantienen acordonada la zona mientras avanzan las labores de enfriamiento y evaluación estructural de las edificaciones vecinas.

El incendio deja en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de los sectores industriales artesanales que operan en zonas residenciales del centro de Bogotá, donde la falta de medidas adecuadas de seguridad industrial y la antigüedad de las estructuras aumentan el riesgo de emergencias como la ocurrida la mañana de este viernes.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.