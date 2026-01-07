Adultos mayores fueron víctimas de fleteo en Suba: todo quedó grabado

No se registraron heridos. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este miércoles 7 de enero, se registró un violento hurto en la Autopista Norte con calle 151A, barrio Mazúren.

Lea más: Violento atraco en Avenida Américas: video es pieza clave para encontrar a los asaltantes

Gracias a un video tomado por un testigo desde su apartamento, quedó registrado el momento en que dos ladrones -uno de saco rojo y otro de negro quienes cubrían su rostro con un caso- amenazaron a dos adultos mayores con armas de fuego.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el delito se dio en medio de un fleteo luego de que las víctimas sacaran una suma de dinero en un corresponsal bancario.

Fue entonces que al menos cuatro delincuentes los siguieron hasta su vivienda, amenazándolos y obligándolos a entregar lo retirado. En medio del hurto, las alarmas de seguridad sonaron y uno de los vecinos salió a defender a la pareja. Sin embargo, fue intimidado por uno de los asaltantes, quien le apuntó con el arma de fuego.

De acuerdo con el mayor Milton Pachón, comandante de la estación de Policía de Suba, “de manera inmediata los uniformados se desplazaron al lugar donde la comunidad manifestó lo ocurrido”.

La Policía Judicial se encargó de recolectar el material probatorio a partir de los videos de diferentes circuitos cerrados de televisión en este sector, con el fin de dar con el paradero y captura de los responsables, quienes huyeron a bordo de dos motocicletas. Por fortuna, ninguna persona resultó lesionada.

#BOGOTÁ. La tarde de este 07ENE, se registró grave hecho de inseguridad en la cl 151A con cr 45, loc/Suba, donde un adulto mayor estuvo a punto de perder la vida tras ser abordado violentamente por varios individuos que lo despojaron de sus pertenencias. Durante el asalto, uno de… pic.twitter.com/HC1t3oVttD — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 7, 2026

Hurtos Bogotá

Las cifras de seguridad muestran el contexto que rodea este hecho. Con corte a octubre de 2025, en Bogotá se han registrado 133.148 hurtos, según datos de la Secretaría de Seguridad.

Le puede interesar: Iniciará ampliación de la Autopista Norte: ANLA otorgó la licencia ambiental

Aunque la tendencia se mantuvo estable hasta agosto, los casos aumentaron desde septiembre: de 11.000 hurtos reportados ese mes, la cifra ascendió a 13.000 en octubre, el mes más crítico del año. Del total de incidentes, 19.957 fueron cometidos con armas de fuego, una señal del creciente riesgo al que se expone la ciudadanía en su vida cotidiana.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.