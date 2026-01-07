Logo El Espectador
Violento atraco en Avenida Américas: video es pieza clave para encontrar a los asaltantes

El hurto ocurrió a plena luz del día en la localidad de Kennedy.

Redacción Bogotá
07 de enero de 2026 - 09:19 p. m.
Cuatro ladrones amenazaron a un conductor.
Foto: Redes sociales
Un nuevo hurto a mano armada se registró en la capital, esta vez sobre la Avenida de Las Américas, a la altura de la estación de Transmilenio Transversal 86.

Gracias a un conductor que grabó con su celular el delito, quedó en evidencia el momento en que dos asaltantes abordan a un motociclista y su copiloto, para robarle violentamente sus pertenencias.

En medio del caos y la confusión, los ladrones hieren a la víctima en al menos dos oportunidades y con el botín en mano, se suben a una motocicleta y junto a dos cómplices más escapan rápidamente.

De acuerdo con el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de apoyo especializado de la Policía Metropolitana de Bogotá, sobre la 1:50 p. m., llegó el reporte con el que atendieron el caso. “Los videos y cámaras de seguridad nos permiten establecer los móviles y características de las motocicletas para dar con la captura de estos delincuentes”.

Por fortuna, el conductor herido con arma fue traslado hasta la Clínica de Occidente donde se recupera satisfactoriamente de sus heridas.

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía (Siedco), con corte al mes de agosto de 2025, las cifras de hurto a personas aumentaron en 12 de las 19 localidades de la ciudad, siendo las más afectadas Puente Aranda (33%), Teusaquillo (23%) y Rafael Uribe Uribe (18%). Las localidades en donde las cifras disminuyeron son: Los Mártires (-62%), Chapinero (-17% y Santa Fe (-13%).

Por otro lado, de los 86.931 casos de hurto a personas reportados entre enero y agosto del año pasado, más de 58.000 se perpetraron sin uso de armas, es decir, mediante raponeo, cosquilleo o modalidades similares. Se reportaron, además, 428 casos en los que los victimarios usaron escopolamina, 1.266 casos con empleo de armas contundentes, 7.243 casos con arma de fuego y más de 15.600 casos con armas blancas.

