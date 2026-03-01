Agenda de marchas en Bogotá del 2 al 8 de marzo: rutas, horarios y recomendaciones

Junto a las centrales obreras, otras organizaciones sociales acompañaron el llamado del presidente Gustavo Petro. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Entre el 2 y el 8 de marzo se prevé una semana con marchas, plantones y concentraciones en varias localidades de Bogotá, una agenda que genera afectaciones en la movilidad y cambios en la operación del transporte público.

Para evitar contratiempos, le presentamos la agenda de movilizaciones de la semana. La recomendación general de las autoridades tiene que ver con la planeación de los viajes a partir del cronograma de movilizaciones y consultar los canales de difusión del Distrito en donde se anuncian cerramientos o desvíos viales.

Las movilizaciones, convocadas por organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y sindicatos, se concentrarán principalmente en Santa Fe, La Candelaria, Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo, sectores que suelen registrar alta afluencia de personas. En esos puntos podrían presentarse demoras en corredores principales y ajustes en rutas troncales y zonales de TransMilenio.

Aunque la agenda incluye actividades culturales y jornadas de protesta con distintos énfasis sociales, todas las concentraciones contarán con acompañamiento de equipos de diálogo social, con el fin de garantizar el derecho a la manifestación pacífica y reducir posibles tensiones en el espacio público.

Agenda de movilizaciones del 2 al 8 de marzo

Lunes 2 de marzo

5:00 p. m. Plantón por la vida de las mujeres.

Lugar: Plazoleta de Usaquén (calle 120 con carrera Séptima, costado occidental).

Viernes 6 de marzo

6:00 a. m. Plantón por el “respeto a nuestros derechos”.

Lugar: Calle 72 con avenida Caracas, localidad de Barrios Unidos.

Sábado 7 de marzo

1:00 p. m. Marcha 8M – Movilización abolicionista.

Recorrido: Desde la sede del Concejo de Bogotá, en Teusaquillo, por la calle 26 hasta la Plaza de Bolívar.

Domingo 8 de marzo

Hora por confirmar. Movilización del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Lugar: Por definir. Se esperan varios recorridos y puntos de concentración.

Recomendaciones para la ciudadanía

Anticipar recorridos y prever rutas alternas.

Consultar información oficial sobre cierres y desvíos.

Si participa en alguna movilización, hacerlo de manera pacífica y respetando los derechos de terceros.

Las actualizaciones sobre movilidad, puntos de concentración y cambios en el transporte pueden consultarse en el sitio web de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Finalmente, las autoridades recuerdan que este tipo de jornadas suele tener impacto en corredores estratégicos como la calle 26 y la carrera Séptima, donde se registran cierres parciales, desvíos y demoras. Además, advierten que los horarios y recorridos pueden cambiar según el desarrollo de las movilizaciones, por lo que recomiendan consultar información actualizada antes y durante los desplazamientos en Bogotá.

