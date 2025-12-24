Agéndese: este jueves 25 de diciembre habrá ciclovía en Bogotá

ACOMPAÑA CRÓNICA : COLOMBIA RECREACIÓN AME5502. BOGOTÁ (COLOMBIA), 15/12/2024.- Personas en bicicleta recorren la ciclovía este domingo, en Bogotá (Colombia). Ciclistas, atletas, patinadores y paseantes de la capital colombiana tienen una cita infaltable desde hace 50 años: la ciclovía de los domingos y festivos, que desde 1974 reúne a miles de personas a lo largo de más de 127 kilómetros de recorrido urbano, un espacio que se ha convertido en insignia de Bogotá. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

La tradicional ciclovía de Bogotá se tomará nuevamente las principales vías de la ciudad este jueves 25 de diciembre de 2025, como suele suceder en cada festivo, con su horario habitual: de 7:00 a.m a 2:00 p.m.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte confirmó que la jornada operará por los corredores viales habituales, convirtiéndose en una alternativa ideal para cerrar la Navidad con deporte y un espacio propicio para compartir en familia, en pareja o con amigos. Por otro lado, el domingo 28 de diciembre, el servicio funcionará con normalidad, en sus recorridos y horarios habituales.

1° de enero no habrá ciclovía

El IDRD recordó que el jueves 1 de enero de 2026 no habrá servicio de Ciclovía en Bogotá. La actividad regresará de manera habitual el domingo 4 de enero de 2026, en su horario habitual de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Un gran parque lineal para todos

La Ciclovía de Bogotá es considerada el gran parque lineal de la ciudad, con un circuito interconectado de 127,69 kilómetros, que atraviesa las principales vías de la capital y permite el disfrute de personas de todas las edades y condiciones sociales.

Durante los domingos y festivos, este espacio ofrece:

Recreación gratuita para toda la ciudadanía.

Actividades que promueven la salud física y mental.

Integración social entre familias, amigos y comunidades.

Recomendaciones de seguridad para los usuarios

Las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones para disfrutar de la Ciclovía con tranquilidad, especialmente frente a posibles hurtos:

Estar alerta y no entregar elementos personales a desconocidos.

Los funcionarios del IDRD no solicitan bicicletas, ni piden acompañar a los usuarios a lugares apartados.

El personal oficial no ofrece cursos, promociones ni vende elementos deportivos sin autorización institucional.

Ante cualquier duda, se recomienda verificar la información con los guardianes o puntos oficiales del IDRD.

Con esta programación especial de fin de año, la Ciclovía de Bogotá se mantiene como uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la ciudad, promoviendo el deporte, la convivencia y el uso responsable del espacio público.

