Agéndese: marchas y plantones programados para este viernes 31 de octubre en Bogotá

Esta semana el Distrito confirmó que durante el puente festivo de Halloween, la capital aplicará una restricción temporal para motocicletas, con el objetivo de reducir siniestros viales y hechos de violencia.

El anuncio de la restricción de parrillero y circulación de motociclistas por cinco días en Bogotá, oficializado en el decreto 528 de 2025, generó movilizaciones durante el jueves en varios corredores principales de la ciudad. Las protestas dejaron más de un millón de pasajeros afectados a quienes no les quedó de otra que bajarse de Transmilenio y llegar por sus propios medios a su destino.

Su inconformidad, dicen, fue por el poco margen de tiempo desde la publicación (29 de octubre) y el inicio de la prohibición desde la medianoche de este 30 de octubre. Asimismo, perjudica a quienes utilizan la motocicleta para transportar usuarios, aunque no esté regulado, o simplemente iba a salir con su familia el puente festivo.

Cuando la jornada de protestas aún continuaba, la noche del jueves, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que, pese a las protestas, los bloqueos y las advertencias de varios grupos de motociclistas de continuar con las protestas durante el viernes 31 de octubre, la meda se mantiene. El mandatario insistió en la necesidad de la medida debido a los altos índices de accidentalidad que se presentan en la ciudad durante la fecha y a hechos de orden público relacionados con caravanas de motociclistas.

Marchas y puntos de concentración citados para este viernes

Teniendo en cuenta que, pese a las presiones, la Alcaldía ratificó la medida, para este viernes se anunciaron varias marchas relacionadas con los siguientes puntos de concentración:

Av. Villavicencio

Desde las 5:00 a.m. grupos de motociclistas citaron un plantón en la Av. Villavicencio con Autopista Sur. Sin embargo, cerca de las 7:00 a.m., no se reportaban novedades en la movilidad de la zona, tanto en transporte público como en particulares.

Ágora Bogotá Centro de Convenciones plantón “Bogotá no se vende”

Colectivos sociales y grupos de estudiantes, convocaron un plantón frente al Ágora Bogotá, en donde, en el marco del Día Mundial de las Ciudades, se le otorgará un reconocimiento al alcalde Galán por su gestión, hecho que derivó en la jornada de protestas

Puntos donde se esperan plantones sin convocatoria en redes

Por otro lado, aunque no hay un llamado oficial, se esperan plantones en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, la Carrera Séptima en Chapinero, la Plaza de Bolívar y en la Calle 26.

Tenga en cuenta: restricciones y excepciones durante la medida

¿Cuáles son las excepciones?

De acuerdo con el Decreto 528 del 29 de octubre, los únicos conductores en motocicleta que pueden circular son:

Motos de la Fuerza Pública o de organismos de emergencia

Transporte de personas con discapacidad

Servicios de mensajería o domicilios plenamente identificados

Vehículos que apoyen el mantenimiento o control del SITP

¿Cómo funciona la medida?

El decreto 528 del 29 de octubre, ordena que desde la medianoche de este jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, se prohíbe el tránsito de motociclistas con parrillero en la ciudad.

Restricción sin parrillero: toda la vigencia

Prohibición total de motos: entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Las restricciones aplicarán en las siguientes vías principales:

Autopista Norte

Autopista Sur

NQS

Avenida Boyacá

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Primero de Mayo

Avenida de las Américas

Avenida Suba

Calle 26

Calle 80

Carrera Séptima

Carrera 68

Avenida Centenario

Avenida Guayacanes

Avenida Esperanza

Avenida Villavicencio

Avenida Circunvalar

Calle 53

Calle 63

Carrera 60

Control y sanciones

Para garantizar el cumplimiento, se desplegarán 2.000 uniformados, 180 agentes de tránsito y 15 puestos de control en distintos puntos de la ciudad. Quienes incumplan la restricción se exponen a una multa de $604.100 y a la inmovilización de la moto, según la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito.

¿Por qué se toma la medida?

Entre 2022 y 2024, los puentes de Halloween dejaron 16 víctimas fatales, de las cuales 8 de cada 10 eran motociclistas. La mayoría de los siniestros ocurrieron entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., horas en las que también se registraron aumentos en homicidios y hurtos cometidos con motocicletas. nocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.