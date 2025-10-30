Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Se mantiene restricción a motociclistas durante puente de Halloween pese a protestas

El alcalde insistió en que se trata de una medida temporal y limitada debido a los altos índices de accidentalidad durante anteriores celebraciones de Halloween.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
31 de octubre de 2025 - 01:33 a. m.
Grupo de motociclistas protesta por la puesta en marcha del Decreto Distrital 528 del 2025 que restringe el tránsito de motos del 30 de octubre al 1° de noviembre.
Grupo de motociclistas protesta por la puesta en marcha del Decreto Distrital 528 del 2025 que restringe el tránsito de motos del 30 de octubre al 1° de noviembre.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ratificó este miércoles la medida de restricción temporal a la circulación de motocicletas durante el fin de semana de Halloween. La decisión, que derivó en una nueva jornada de protestas de los motociclistas y el consabido colapso del transporte público, busca prevenir incidentes y garantizar la seguridad en medio de una de las fechas más concurridas y festivas del año en la capital.

En contexto: Restringen parrillero y circulación de motos en Bogotá por Halloween. Detalles acá

En un mensaje dirigido a los ciudadanos la tarde de este jueves, el mandatario pidió respaldo a las medidas de control adoptadas por su administración y aseguró que no se trata de una acción contra los motociclistas, sino de una medida preventiva. “Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla”, afirmó el mandatario.

Según el alcalde, la restricción responde al incremento en las convocatorias a “rodadas” y actividades ilegales en moto que se han promovido en redes sociales durante las últimas semanas, muchas de ellas con “lenguaje intimidante y provocador”. Además, Galán recordó que en años anteriores las celebraciones de Halloween han estado marcadas por episodios de desorden, accidentes y agresiones vinculadas a estas caravanas.

“Durante los últimos cuatro años, el fin de semana de Halloween se ha convertido en un momento de miedo y caos para muchos. Las rodadas de motos han generado hostigamientos a ciudadanos, accidentes graves, homicidios y violaciones de la ley”, señaló.

El mandatario recalcó que la medida es temporal y limitada, y que se adoptó debido a la alta concentración de eventos en la ciudad: más de 40 actividades programadas, entre ellas el concierto de Shakira en el escenario Vive Claro, lo que supone un reto adicional para la movilidad y la seguridad.

Finalmente, el alcalde reconoció que la restricción afecta a un grupo de ciudadanos que utiliza la moto como medio de transporte diario y se acoge a las normas de tránsito, pero insistió en la necesidad de priorizar la seguridad colectiva. “Sabemos que muchos motociclistas cumplen la ley. A ellos y a todos los bogotanos les pido apoyo. Recuperar el orden y la seguridad debe ser un propósito de todos”, concluyó.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de bogotá

Protestas de motociclistas en Bogotá

Decreto restricción de motos en bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.