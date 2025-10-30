Se mantiene restricción a motociclistas durante puente de Halloween pese a protestas

Grupo de motociclistas protesta por la puesta en marcha del Decreto Distrital 528 del 2025 que restringe el tránsito de motos del 30 de octubre al 1° de noviembre. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ratificó este miércoles la medida de restricción temporal a la circulación de motocicletas durante el fin de semana de Halloween. La decisión, que derivó en una nueva jornada de protestas de los motociclistas y el consabido colapso del transporte público, busca prevenir incidentes y garantizar la seguridad en medio de una de las fechas más concurridas y festivas del año en la capital.

En un mensaje dirigido a los ciudadanos la tarde de este jueves, el mandatario pidió respaldo a las medidas de control adoptadas por su administración y aseguró que no se trata de una acción contra los motociclistas, sino de una medida preventiva. “Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla”, afirmó el mandatario.

Según el alcalde, la restricción responde al incremento en las convocatorias a “rodadas” y actividades ilegales en moto que se han promovido en redes sociales durante las últimas semanas, muchas de ellas con “lenguaje intimidante y provocador”. Además, Galán recordó que en años anteriores las celebraciones de Halloween han estado marcadas por episodios de desorden, accidentes y agresiones vinculadas a estas caravanas.

La restricción de parrillero y la de circulación de motos por 20 corredores principales de Bogotá son medidas de orden temporal, sólo por este fin de semana. Agradezco a los ciudadanos que hoy sí cumplieron… pic.twitter.com/oNxTE3XFv2 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 30, 2025

“Durante los últimos cuatro años, el fin de semana de Halloween se ha convertido en un momento de miedo y caos para muchos. Las rodadas de motos han generado hostigamientos a ciudadanos, accidentes graves, homicidios y violaciones de la ley”, señaló.

El mandatario recalcó que la medida es temporal y limitada, y que se adoptó debido a la alta concentración de eventos en la ciudad: más de 40 actividades programadas, entre ellas el concierto de Shakira en el escenario Vive Claro, lo que supone un reto adicional para la movilidad y la seguridad.

Finalmente, el alcalde reconoció que la restricción afecta a un grupo de ciudadanos que utiliza la moto como medio de transporte diario y se acoge a las normas de tránsito, pero insistió en la necesidad de priorizar la seguridad colectiva. “Sabemos que muchos motociclistas cumplen la ley. A ellos y a todos los bogotanos les pido apoyo. Recuperar el orden y la seguridad debe ser un propósito de todos”, concluyó.

