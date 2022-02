Agreden a pareja por exigir que le bajaran el volumen a la música. Foto: Noticias Caracol

Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en Bogotá. En esta ocasión en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la ciudad, luego de que una pareja presentara una queja oficial ante la estación de policía del sector, debido al exceso de volumen de uno de sus vecinos.

De acuerdo con el relato de Guillermo Guerrero, uno de los afectados, al parecer desde hace seis meses habrían montado un bar clandestino detrás de su casa. El inconveniente inició dado que no se respetaban las horas de descanso de los habitantes del sector ni siquiera entre semana.

“El fuerte ruido y las vibraciones de la casa nos llevaron a denunciar a la línea de Bogotá Te Escucha. Llamamos constantemente al cuadrante, al 123 durante casi todos los días, buscando que bajaran el volumen y al no encontrar la solución decidimos ir a buscar las pruebas para lograr que nos escucharan”, señaló Guerrero.

Según su testimonio, realizaron una solicitud al cuadrante que se desplazó en una patrulla y evidenció que siendo las 6 de la mañana la fiesta todavía continuaba con exceso de volumen. Motivo por el cual sellaron el establecimiento.

No obstante, en represalia los que al parecer serían los dueños del lugar de comercio agredieron físicamente a la pareja, causándole mayores heridas a Isabel Goncalves, quien tuvo que ser incapacitada debido a las lesiones:

“Me agredieron en la cara y en los brazos me propinaron mordiscos. Fueron dos hombres y una chica que me tenían contra la pared y fue fuerte la golpiza que me estaban dando. La mandíbula la tengo dislocada por momentos”, expresó la víctima.

En respuesta a la denuncia el mayor Andrés Betancourt, comandante encargado de la Estación de Policía de Kennedy, afirmó que “vamos a generar el apoyo y acompañamiento para evitar que esa situación se vuelva a presentar”. Sin embargo, la pareja sigue angustiada porque han recibido amenazas que afectan no solo su integridad, sino también la de sus familiares.

