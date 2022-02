Incendio en Kennedy fue provocado por presunto pirómano en potencia. Foto: Noticias Car

En la mañana de este jueves, 17 de febrero, se conoció que se presentó un incendio en el barrio Britalia de la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Sin embargo, lo que ha alertado a la comunidad de la zona es que la conflagración fue iniciada por un hombre que roció combustible a una vivienda, prendió fuego y se dio a la huida.

Por tal motivo los habitantes del sector se encuentran preocupados, dado que no se ha logrado identificar al sujeto que al parecer sería un pirómano en potencia, recordemos que dicha palabra se atribuye a aquellas personas que tiene una tendencia patológica o enfermiza a provocar incendios.

En las grabaciones de las cámaras de seguridad de las viviendas aledañas quedó registrado el momento en el que el hombre, que se desplazaba en una bicicleta, esparce gasolina en el primer piso de una casa que era usada como bodega.

Momento en el que un transeúnte se percata del suceso e intenta pedir auxilio al percibir el fuerte olor al combustible. Inmediatamente, el sujeto se escapa en su bicicleta y el testigo de los hechos alerta a quienes estaban dentro de las casas.

“No sé quién lo haría, enemigos no tenemos, no sé si fue por gusto o envidia. Que me digan por qué lo hicieron o quién me lo mandó a hacer, que pongan la cara”, expresó Stella Fuentes, principal afectada en el incendio.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá ya se encuentran adelantando la investigación pertinente para identificar al presunto pirómano y dar con la captura del mismo.

