Agresor de Lina Suárez, sobreviviente a un intento de feminicidio, no aceptó cargos

La violencia machista contra las mujeres continúa mostrando su faceta más cruda en Bogotá. Lina Suárez, una madre de 30 años, es la reciente víctima de un violento intento de feminicidio ocurrido en su lugar de trabajo en una salsamentaria, del barrio Suba Compartir. El agresor disparó seis veces contra la joven, quien tuvo que cerrar sus ojos y dejar de respirar para sobrevivir al ataque. Sin embargo, las secuelas son duras y la mujer denuncia fallas en la atención de las autoridades locales.

“A mí nunca nadie me llamaron a decirme ¿cómo iba? ¿la sigue molestando? Los policías nunca fueron a mi trabajo y empezaron a ir dos veces al día después del hecho, pero ya para qué”, reclamó Lina en diálogo con El Espectador.

Ahora, esta joven se encuentra postrada en una camilla que la comunidad le brindó. Dice que antes del ataque, las amenazas eran constantes, ante lo cual se acercó a una Comisaría de Familia donde emitieron una orden para que el sujeto no se acercara a ella. “Cuando se enteró me dijo que porque le había hecho eso si se iba a ir del país. Le respondí que estaba cansada de su acoso, que me dejara en paz o si no se iba a ir a la cárcel. Pero seguía escribiéndome y lo bloqueaba. Nunca le importó la medida y siguió buscándome en el trabajo”, sentenció Lina.

El ataque quedó registrado en videos de cámaras de seguridad del local donde trabajaba. Las imágenes dejan ver los minutos de impotencia que vivieron ella y los compañeros de trabajo. El sujeto descargó el arma en Lina a distancia y al creer que ella había muerto, intentó quitarse la vida, pero ya no quedaban balas. Con estas imágenes se espera que la justicia emita una condena por tentativa de feminicidio.

En conversación con este diario, Jader Suárez, papá de Lina, relató: “Nosotros no tenemos dinero para pagar un abogado, por eso el caso lo tomó una abogada de la Línea Púrpura, pero no nos brinda la información qué es, no nos responde las preguntas, le incomoda que le preguntemos y habla, es más que todo con mi hija”.

Tres días después del hecho, se desarrolló la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos que no fueron aceptados por el agresor. “El tipo fue imputado por feminicidio y porte ilegal de armas. Está detenido en una estación de Policía de Suba, aun teniendo una medida de aseguramiento en prisión por parte de un juez”, añadió, Jader Suárez.

Se espera que en las próximas semanas se realice la audiencia de acusación por parte de la Fiscalía. Lina Suárez tiene la esperanza de que al visibilizar su caso, la justicia actúe diligentemente e imponga una medida ejemplar.

Mientras tanto, desde una camilla, pide a su Eps Sanitas que no solo agilicen los tiempos de entrega de medicamentos, pañales y demás elementos que necesita para su recuperación, si no intensifique las terapias que le permitirán volver a caminar, pues una de las balas quedó alojada en su columna.

“Yo quiero volver a caminar. Soy madre soltera y quiero cuidar y trabajar para ellos. Pero los médicos me dicen que dependo de las terapias para no perder sensibilidad y la masa muscular y solo vienen dos veces a la semana por media hora, para hacerme las terapias. No es lo que necesito”.

Las penas por el delito de feminicidio en grado de tentativa, asciende de los 20 a los 46 años de cárcel.

El problema de las cifras de feminicidios

La Policía de Bogotá asegura que este año se han registrado cuatro feminicidios, lo que representa una disminución del 75 % de casos, comparado con el mismo período de 2023. Este año no solo Stefanny Barranco, asesinada en el centro comercial Santafé, o Natalia Vásquez, han sido víctimas, sino también lo fue Íngrid Vanesa Castro, de 23 años, asesinada por su expareja en la víspera del Día de la Madre, y anteriormente Sandra Liliana Romero, de 37 años, asesinada el pasado 11 de abril por su pareja mientras dormía. No obstante, los números varían. Recientemente, la pequeña de tres años, Celeste, fue víctima de su padrastro.

Con corte al 30 de abril, el Distrito atendió a 11.712 mujeres víctimas de violencia. Eso quiere decir que, en promedio, 78 acuden a diario buscando ayuda. Por su parte, la Línea Púrpura atendió a 10.808 en los primeros cuatro meses del año. La apuesta de la cartera está en 18 propuestas para fortalecer la prevención de violencias de género, más otras que se sumaron al aprobado Plan de Desarrollo.

