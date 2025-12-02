Al día cerca de 300 bogotanos son víctimas de hurto: Personería de Bogotá

Toma del hurto ocurrido en un puente vehicular de Bogotá. Foto: Archivo Particular

Con el fin de crear un espacio de diálogo y acción para la ciudad, la Personería de Bogotá realizó este martes el Foro de Seguridad Ciudadana, donde reunió a expertos en seguridad y comandantes del GAULA, Policía de Bogotá, Nacional y del Ejército, para discutir, pero fundamentalmente, aunar esfuerzos para contrarrestar los principales delitos que aquejan a los bogotanos.

En su intervención de apertura, el personero, Andrés Castro, mencionó cifras preocupantes de inseguridad: se han registrado 974 homicidios con corte al mes de octubre, “muchos de ellos relacionados con disputas entre estructuras criminales que operan en la ciudad”. 1.500 casos de extorsiones durante el año, un incremento del 73% frente al 2024; 7.793 casos de delitos sexuales; 20 mujeres víctimas de feminicidio; 42.716 casos de violencia intrafamiliar en el último año, con un incremento del 16.7% afectando principalmente a mujeres, niñas y niños; y más de 100 mil casos anuales de hurto a personas, es decir, en promedio, cada día 300 bogotanos son víctimas de este delito.

“La seguridad no es solo la suma de cifras. La seguridad es cómo se siente una madre al regresar a casa por la noche; es la tranquilidad de un niño que camina hacia su colegio; es la posibilidad de abrir un negocio sin que alguien cobre por permitir trabajar; es el derecho fundamental a vivir sin miedo”, afirmó el personero.

Por ello, añadió que “este es un espacio de reflexión, de análisis, donde queremos contribuir a que la seguridad en Bogotá mejore. (Debe haber) más coordinación y menos fragmentación, más presencia en los territorios donde la vida cotidiana transcurre en constante riesgo. No debe haber ahorro de esfuerzos”, sentenció Castro.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, intervino sobre como los delitos han ido mutando a la par de la era digital e incluso como las bandas criminales ya son multicrimen. “La gran mayoría extorsiona, comete homicidios y genera microtráfico (...) Hay que fortalecer el marco normativo, controlar la adquisición (fácil) de simcard, capacitar constantemente a los uniformados con el análisis de datos y ciberseguridad y fortalecer la inteligencia cibernética preventiva con el fin de mapear tendencias criminales”.

Una de las metas fijadas por el alcalde Galán durante el cuatrienio, por ejemplo, es que para 2027 se reduzca la tasa de la violencia homicida a 8,0. Sin embargo, para 2024, los casos incrementaron, pasando de 13,6 a por lo menos 15 por cada 100 mil habitantes, respecto al año anterior.

Desde el Distrito han destacado acciones enfocadas en las áreas de mayor incidencia criminal y actuar contra las bandas criminales, en localidades como Kennedy, Los Mártires, Santa Fe y Bosa. Como ejemplo, se tienen los golpes contra bandas como Los Satanás, el Tren de Aragua y los Camilos, que buscan reorganizarse.

