La sombra del sicariato y la extorsión: control criminal del Transporte Informal en Bogotá

La mayoría de crímenes de conductores informales en Bogotá y Soacha responden a un patrón: amenazas previas a futuras víctimas, la negativa de los conductores de pagar la "vacuna" y la intención de denunciar el hecho, derivan en los homicidios. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La noche del miércoles 26 de noviembre, a Giovanny Gómez, de 39 años, lo asesinaron en vía pública, de la localidad de San Cristóbal, mientras departía con un par de amigos. A Gómez, quien prestaba servicios de transporte informal, lo atacaron a tiros en la transversal 15 Este con calle 58 Sur, por sujetos que se movilizaban en moto.

