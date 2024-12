Alcalde Carlos Fernando Galán mostró nuevos avances en el Metro de Bogotá

Alcalde, Carlos Fernando Galán, visitó las obras. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la avenida Guayacanes con Villavicencio, ya se están instalando las dovelas, vigas en U, que conformarán el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Así lo expuso la Alcaldía durante la madrugada de hoy, 23 de diciembre, en medio de una visita a dicho frente de obra, por parte del gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Lea más: Hincha de Nacional sufrió muerte cerebral tras accidente en Tintal Plaza.

La instalación de dovelas en la zona inició el pasado 21 de diciembre, por lo que la movilidad del sector se ha visto afectada. En particular, por la suspensión del flujo vehicular entre las 10:00 p.m. y las 4:30 a.m. Esto tendrá una excepción para la noche del 24 diciembre, cuando no se realizará ningún cierre.

Durante esta madrugada del lunes 23 de diciembre, @CarlosFGalan alcalde mayor de @Bogota y @JoseLeoNarvaezM, gerente de la EMB, monitorearon el izaje de 7 dovelas en la av. Guayacanes, que completarán el vano que se suma a los 1400 m de viaducto construido para la #L1MB. 🚆 pic.twitter.com/uHmyXzvW98 — Metro de Bogotá (@MetroBogota) December 23, 2024

Más noticias: Así cayó peligrosa banda dedicada al tráfico de estupefacientes en Soacha

“Este es un hito muy importante, hicimos el cierre de la Guayacanes durante la noche para poder pasar la viga lanzadora y continuar con la construcción del viaducto en este tramo. Este es el primer paso de la construcción del Metro de Bogotá por una de las avenidas de más tráfico de la ciudad”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

Por su parte, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, EMB, Leonidas Narváez, explicó: “estamos avanzando rápido, anoche se instalaron cinco dovelas, hoy siete más, mañana continuaremos, para la noche de Navidad no tendremos cierre. Nos quedan dos jornadas más para unir las dovelas y luego trasladar la viga lanzadora”.

Así mismo, se espera que en mayo de 2026 ya estén completos los 5.7 kilómetros con rieles, desde el Patio Taller a Compensar Kennedy, para poder hacer las primeras pruebas de operación con trenes. Mauricio Vera, gerente ejecutivo de la EMB indicó. “Queremos mantener el ritmo. La siguiente gran meta junto a estos kilómetros de viaducto es recibir los trenes. A partir de septiembre del otro año, cada mes, recibiremos dos trenes”.

Le puede interesar: Se suspende racionamiento de agua en Bogotá, una decisión entre claroscuros

¿Cómo se calculará el costo del pasaje?

Según la Alcaldía de Bogotá, la tarifa se unirá con la de Transmilenio. Si bien no se ha definido su costo, sí habrá estudios para determinarlo. “Es un estudio que tendrá una tarifa unificada con el sistema de transporte público de Bogotá, y todavía faltan un par de años para que entre en operación, por lo que esto dependerá, eventualmente, de cómo esté el sistema de transporte en ese momento”, manifestó el alcalde, Galán.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.