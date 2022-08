Alcalde de Soacha denuncia amenazas de muerte en su contra

El alcalde Juan Carlos Saldarriaga también se refirió a las acusaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, ante una supuesta desviación de mercados en la pandemia. Foto: Jorge Londoño - Jorge Londoño

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, denunció públicamente que en dos oportunidades los llamados ‘tierreros’ han intentado atentar contra su vida, esto debido a la necesidad de expropiar 300 hectáreas que albergan a más de 50 mil familias de forma ilegal.

“No me va a temblar la mano para firmar la expropiación de 300 hectáreas en la Comuna 4. Mi conciencia y mi principios no se venden. Han intentado quitarme la vida en 2 intentos, pero no va a haber nadie que pueda permitir extorsionarme porque esa tierra es la de nuestros hijos en el futuro”, anunció el Alcalde.

El terreno, expresó, está pensado para la construcción de un parque ambiental: “Una muestra de que las condiciones de vida son diferentes, con la esperanza y la ilusión de que pueden vivir sin barro, aguas residuales y las calles dañadas”.

Ante esto, Saldarriaga le solicitó a la Policía del municipio tener en cuenta las amenazas para que sean objeto de investigación. De otro lado, se refirió a las acusaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, ante una supuesta desviación de mercados en la pandemia por el covid-19.

De acuerdo con el Ministerio Público, el Alcalde habría beneficiado, en la entrega de las ayudas, a integrantes de su partido político, Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), hecho que calificó como falta gravísima cometida a título de dolo.

El gobernante soachuno declaró que esta polémica se desató por un total de 20 mercados que no fueron comprados con recursos públicos sino entregado por donaciones. “En época de pandemia doné 3 meses de mi salario y con la estrategia del trapo rojo logramos entregar 1 millón de ayudas alimenticias, Si me toca que me saquen por 20 mercados, estoy listo para irme y entregar el cargo del alcalde con la frente en alto; pero les aseguro que antes dejo firmada la expropiación de esa tierra”, finalizó el alcalde.

