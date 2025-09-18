Alcalde Galán confirmó aprobación de créditos para terminar la Línea 1 del Metro

El primer tren del metro de Bogotá lo armaron en el patio taller el 11 de septiembre de 2025. Foto: Cortesía Empresa Metro

Desde Washington D.C, el alcalde Carlos Fernando Galán, confirmó la millonaria financiación crediticia que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorizaron para terminar la segunda fase de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

El desembolso por más de 1.480 millones de dólares (cerca de 5.7 billones de pesos) se realizaría antes del mes de enero de 2026. “Después de dos días de trabajo dimos pasos fundamentales”, destacó el alcalde.

Adicionalmente, informó que durante los encuentros, contaron sobre en qué va el proceso de licitación de la segunda línea del Metro para concretar también los créditos que permitan avanzar en este futuro proyecto.

Sobre esto, cabe recordar que en julio de este año, el Gobierno Nacional aprobó la resolución que permite el crédito que necesita el Distrito para avanzar en la estructuración de la Línea 2 del Metro.

“Debo reconocer y agradecer al Gobierno Nacional por la aprobación de la resolución que autoriza que Bogotá asuma el crédito por 50 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, para la Línea 2 del metro. Es un paquete: Línea 1, Línea 2, Calle 13 y también la flota eléctrica. Vamos por buen camino”, aseguró el primer mandatario de la ciudad.

Según el cronograma, la firma del contrato se daría en febrero del 2026 y la ejecución del contrato comenzaría en mayo del mismo año. La segunda línea del Metro tendrá 11 estaciones -10 subterráneas y 1 elevada-, por lo que, a diferencia de la primera línea, esta será en su mayoría soterrada.

Conectará las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad, operando en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

¿En qué va la Primera Línea del Metro de Bogotá?

Con la llegada del primer tren del metro empieza la cuenta regresiva para su operación comercial el 14 de marzo de 2028.

A grandes rasgos, se podría resumir el proceso en dos grandes momentos: 24 meses para culminar la construcción, y seis para poner a prueba el sistema. Pero el detalle muestra que se requiere coordinación y precisión en cada movida para que todo vaya sobre rieles. De entrada, mientras sigue la construcción del viaducto y las estaciones que para finales de este año cerrará con un avance general de 70%, la atención hoy estará en los trenes.

El 22 de mayo de 2026, con al menos 10 trenes en las cocheras y el sistema eléctrico del patio taller listo, el constructor debe tener a punto los primeros 5.760 metros del viaducto, incluido el ramal técnico o salida del patio taller, y las primeras cuatro estaciones con equipos instalados. Todo para pasar a un proceso fundamental: las primeras pruebas de movilidad. Ese día se espera que los bogotanos, en especial los vecinos de las estaciones ubicadas entre Gibraltar y Compensar de Kennedy, puedan ver las primeras maniobras de los vehículos por fuera de la zona de parqueo.

