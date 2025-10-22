Alcalde Galán fue citado al CNE por proceso que pide su revocatoria

El primer mandatario escuchará los motivos del recurso que lidera un concejal de la Colombia Humana. EFE/Juan Diego López Foto: EFE - Juan Diego López

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó al alcalde Carlos Fernando Galán a una audiencia pública este miércoles 23 de octubre a las tres de la tarde, con ocasión de la radicación interpuesta por el concejal de la Colombia Humana, Jairo Avellaneda, quien busca revocar por firmas la elección del alcalde Carlos Fernando Galán. El principal argumento del cabildante es la crisis de basura e inseguridad.

“El Comité inscriptor va a explicar los motivos de la insatisfacción generalizada y el incumplimiento al plan del gobierno por parte del alcalde. Estamos inundados de basuras, la inseguridad está desbordada y la movilidad es un caos (...) Necesitamos un millón de firmas. Estamos esperando que nos entreguen los formularios para recolectar el apoyo. Hay varios sindicatos y líderes que se han acercado”, detalló Avellaneda.

Desde la Alcaldía de Bogotá, indicaron que por el momento no se pronunciarán.

Jairo Avellanada, ingresó como concejal hace cuatro meses luego de que el cabildante Juan Daniel Oviedo renunciara a su curul para lanzarse como precandidato a la presidencia. Avellanada se desempeñó en la Cámara de Representantes como asesor jurídico en la Comisión de Investigación y Acusación y en el Senado, como asesor senatorial en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Gustavo Bolívar Moreno.

