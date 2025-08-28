Alcalde Galán pidió la renuncia de los 20 alcaldes locales de Bogotá

17 de los nuevos alcaldes y alcaldesas locales de Bogotá que se posesionaron el 18 de julio de 2024. Foto: Secretaría de Gobierno

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes y alcaldesas locales de la ciudad.

A través de un trino en su cuenta de X, Quintero justificó que “la evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública". “Hemos avanzado, sin embargo el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, añadió.

Por instrucción del Alcalde Mayor @CarlosFGalan pedimos la renuncia protocolaria a las alcaldesas y alcaldes locales. La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública.



La decisión llega luego de antecedentes como los presuntos sobrecostos de $40 millones en motos para la estación de Policía de Chapinero, por parte de la Alcaldía local. La denuncia fue hecha por el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, y el edil de Chapinero, Daniel Velasco, quienes señalaron que mientras en Suba, Engativá y otras localidades, cada moto tuvo un costo de no más de $50 millones, en Chapinero las compraron por $93 millones.

Esto no solo elevó las críticas, sino que provocó la revisión del contrato por parte del Distrito y el posterior anuncio de la cancelación del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno, así como una visita administrativa por parte de la Contraloría de Bogotá.

Precisamente este ente de control anunció este jueves la apertura de una indagación preliminar para determinar si hubo o no sobrecostos en las Alcaldías Locales para ejecutar, en este caso, la Política Pública de Protección y Bienestar Animal (en las vigencias 2023 y 2024).

De esta manera, revisarán las inversiones hechas en implantación en micro chips, esterilización animal, brigadas veterinarias, programas de adopción, campañas de sensibilización, atención de urgencias, adquisición de medicamentos y suministro de alimentos, en los 20 Fondos de Desarrollo Local de las Alcaldías.

La decisión tomada por el alcalde Galán tuvo reacciones por parte de algunos concejales de la oposición quienes señalaron que “¿Tendrá que ver con la discusión del proyecto de acuerdo de “incentivos tributarios?, ¿los votos no les están cuadrando y deben re acomodar la burocracia?“, cuestionó Heidy Sánchez.

“Las alcaldías locales son ruedas sueltas, tristemente se convirtieron en cajas menores para satisfacer intereses de unos cuantos. Ha faltado firmeza y determinación para acabar con las prácticas politiqueras de antaño. Acá hay una oportunidad alcalde, la micro gerencia en la ciudad está muy debilitada”, dijo por su parte Diana Diago.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.