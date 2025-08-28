Operativo de tránsito en Los Mártires terminó en disturbios: hay 12 detenidos

Impusieron 29 órdenes de comparendos. Foto: Redes Sociales

Para hacer frente a males cotidianos de las vías capitalinas como el mal parqueo, la ocupación ilegal del espacio público y la no actualización de la revisión técnico-mecánica de los vehículos, las autoridades realizaron una jornada de operativos y control en el sector de Ricaurte, en la localidad de Los Mártires, uno de los puntos en donde la ciudadanía más reporta este tipo de infracciones.

Como resultado del procedimiento, fueron inmovilizadas 24 motocicletas y 12 personas resultaron detenidas. Durante el operativo se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública.

¿Qué pasó?

Durante el operativo, realizado por la Policía de Tránsito, un grupo de motociclistas intentó impedir por la fuerza la inmovilización de una moto que prestaba servicio de transporte informal, hecho que generó la obstrucción del procedimiento policial y un conato de disturbios entre las autoridades y los sancionados.

La situación escaló a tal punto, que según las autoridades, “fue necesario hacer uso proporcional de la fuerza para garantizar el desarrollo de la actividad”. Asimismo, se impusieron 29 órdenes de comparendo.

Durante el proceso de identificación, las autoridades evidenciaron que siete personas presentaban anotaciones judiciales por diversos delitos, entre ellos: violencia contra servidor público, fraude a resolución judicial, hurto, lesiones personales, estafa, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, falsedad marcaria y amenazas.

Golpe a la venta ilícita de autopartes: incautan más de 150 motores robados

Recientemente, la Policía, la Fiscalía y el Distrito realizaron un operativo en el sector del Siete de Agosto, que resultó en la incautación de 150 motores robados listos para ser comercializados y en la captura de dos personas por los delitos de receptación y falsedad marcaria.

En tres diligencias de allanamiento y registro, las autoridades intervinieron locales que operaban como fachada para vender autopartes en la localidad de Barrios Unidos. Allí se comercializaban elementos automotrices robados como farolas, cajas, culatas, suspensiones, direcciones hidráulicas y puertas, entre otros..

En lo corrido del año, las autoridades han efectuado más de 15 operativos contra el tráfico de autopartes en los sectores del 7 de Agosto, La Estanzuela, La Favorita, El Restrepo y La Leona. Como resultado, han capturado a 128 personas en flagrancia y a otras 23 mediante orden judicial, por delitos como hurto, falsedad marcaria y receptación.

