Alcaldes de Chapinero, Teusaquillo y Suba: tutelados por negar información de contratación

La concejala Diana Diago informó este viernes 7 de octubre, que desde hace un mes exacto radicó derechos de petición a las alcaldías de las 20 localidades de Bogotá, con el fin de obtener información sobre la contratación que han llevado a cabo.

Sin embargo, las administraciones de Chapinero, Teusaquillo y Suba no entregaron la información requerida. “El fin de estas solicitudes es conocer la contratación que se adelanta por parte de las alcaldías, desde la posesión de sus actuales dirigentes”, agregó la funcionaria Diago.

Y teniendo en cuenta que el plazo para la entrega de la documentación se cumplió el pasado 14 de septiembre, la funcionaria tuteló a los tres alcaldes de esas localidades que hicieron caso omiso a su solicitud.

“Interpuse una acción de tutela porque no voy a permitir que se mine mi labor de control político en temas tan sensibles como la contratación. Le solicito a los entes de control, que les pongan la lupa a estas alcaldías. El solo hecho de no responder las peticiones que les he hecho ya constituye una presunta falta disciplinaria”, compartió Diana Diago.

De acuerdo con ella, por la omisión de esta información y la “negligencia de las alcaldías locales mencionadas, fue necesario recurrir a la jurisdicción, para que se me proteja el derecho fundamental de petición”.

