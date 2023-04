Alcaldía de Bogotá abre inscripciones para concurso gastronómico, cómo participar

En ediciones pasadas se celebró el ´Bogotá Sabe a Pacífico´ y ´Bogotá Sabe a Llanos´, en donde los mejores chefs fueron premiados por sus creaciones culinarias. Foto: Alcaldía de Bogotá

El movimiento cultural ´Bogotá Sabe A´, liderado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) abrió inscripciones para una nueva edición de este evento que busca exaltar la identidad de los bogotanos y las bogotanas a través de la gastronomía y el arte.

Para esta ocasión, el certamen busca el ‘Plato Bogotá’ y el ‘Postre Carrera Séptima’, dos platillos que representen y exalten la diversidad cultural, la historia, la tradición y la cotidianidad del Centro de Bogotá; así como la influencia de la gastronomía de otras regiones del país y del mundo en la comida capitalina.

En ediciones pasadas se celebró el ´Bogotá Sabe a Pacífico´ y ´Bogotá Sabe a Llanos´, en donde los mejores chefs fueron premiados por sus creaciones culinarias.

“Lo que me gusta de este tipo de iniciativas es que se dan a conocer los restaurantes, los nuevos emprendimientos de muchos jóvenes y se evidencia la diversidad. Mi restaurante Recetas de la abuela, es de tradición, lleva 60 años, era de mi mamá, y me lo heredó, pero es bueno mostrar lo que están haciendo muchos jóvenes. Este tipo de iniciativas ayudan al crecimiento del Centro, yo que vivo aquí puedo dar fe de todas las etapas, desde cuando La Candelaria no era nada y cómo ha ido surgiendo”, comenta María del Carmen Pinzón, del restaurante Recetas de la abuela.

Este concurso lo realiza la Alcaldía Mayor de Bogotá y cuenta con aliados privados como Centro Comercial Gran Estación, Acodres, Fenalco, Asobares y Cámara de Comercio de Bogotá.

Categorías del concurso

Los concursantes deberán presentar una propuesta a una de las dos categorías: Plato Bogotá o Postre Carrera Séptima. De acuerdo con el SCRD el participante debe “incluir y tener en cuenta en la creación, la receta de un plato-fusión de libre inspiración, de su propia autoría y original, de estilo y utilización de productos e ingredientes de Bogotá y la región de Colombia o del mundo seleccionada”.

El Plato Bogotá se premiará con $20.000.000 y reconocerá hasta dos platos más, a los que se les otorgarán premios ofrecidos por los aliados, considerando la pertinencia, creatividad y el desarrollo de las condiciones del concurso. El Postre Carrera Séptima se premiará con $10.000.000.

Perfil de los participantes

Los cocineros y las cocineras deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Residir en Bogotá en el proceso del concurso.

Tener vínculo a un establecimiento gastronómico o restaurante con sede en el Centro de Bogotá, específicamente las localidades de La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe. Si algún chef que trabaje en restaurantes o establecimientos con sede en otras zonas de la ciudad, podrá participar, siempre y cuando dicho restaurante o establecimiento gastronómico se asocie a un restaurante con sede en las localidades del Centro mencionadas.

¿Cómo participar?

Las inscripciones para el concurso gastronómico estarán abiertas hasta el 15 de mayo, y funcionarán a través del modelo de convocatoria de Invitaciones Públicas.

“Las Invitaciones Públicas son un mecanismo de convocatoria que busca impulsar la participación de la ciudadanía en el fomento, a través un proceso flexible y con facilidades para las diferentes poblaciones y sectores sociales, garantizando el acceso a reconocimientos económicos o procesos de cualificación (talleres, diplomados, laboratorios, encuentros de intercambio de saberes, seminarios, entre otros), creación, circulación de proyectos de corta duración, y acceso a equipamientos de las entidades para la programación de actividades”, afirma Catalina Valencia, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.

Dichas invitaciones cuentan con una plataforma dinámica de inscripción que reúne toda la oferta del sector. Las personas interesadas pueden participar de la oferta de invitaciones públicas como persona natural, colectivo o persona jurídica, de acuerdo con las condiciones de participación de cada invitación pública.

Fases del concurso

Fecha de publicación y apertura: 4 de abril Fecha de cierre de inscripciones: 15 de mayo ETAPA DE PRESELECCIÓN:

Circulación de los platos de las propuestas habilitadas (cumplieron con los requisitos de inscripción): Todos los jueves desde el 25 de mayo al 29 de junio

Votación ciudadana en plataforma del IDPAC: 1 al 29 de junio

Publicación de resultados de la preselección: evaluación de los jurados y de la votación ciudadana: 7 de julio

4. ETAPA DE SELECCIÓN

Final - Evaluación presencial del jurado - Concurso #BogotáSabeACentro: 13 y 14 de julio

Premiación Concurso #BogotáSabeACentro: 28 de julio

Venga Le Cuento #BogotáSabeACentro: Último jueves de cada mes en Facebook Live Cultura en Bogotá y BogotáEsCivica 5:00 p.m

