Alcaldía anuncia visitas programadas a la Quebrada La Vieja

La Quebrada La Vieja fue uno de los sectores afectados por los incendios en enero del 2024. Foto: LIZ DURAN/EL ESPECTADOR - LIZ DURAN

A partir del 4 de mayo, la Quebrada La Vieja dará la bienvenida a los ciudadanos interesados en explorar el sector Claro de Luna, a través de visitas programadas.

Los interesados podrán reservar el día en el que estén interesados por medio de la app Caminos de los Cerros Orientales, la cual está disponible en las tiendas de aplicaciones móviles. O también la pueden hacer mediante la página web https://caminos.eaab.gov.co/.

¿cuál es el horario destinado para estas visitas?

El recorrido disponible el cual fue anunciado, abarca aproximadamente la distancia de un kilómetro y 300 metros. Estas reservas para poder realizar la visita podrán realizarse de martes a viernes, desde las 6:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. Y los fines de semana y días festivos, de 6:30 a.m. a 12:00 p.m.

Durante el recorrido, las personas que asistan tendrán la oportunidad de poder apreciar en la belleza natural que se encuentra en el entorno. De igual forma las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de realizar estas visitas con responsabilidad. Lo cual implica el respetar las normativas vigentes de la quebrada, evitando acciones como: Ingresar a zonas restringidas, arrojar residuos plásticos o de vidrio, perturbar la flora y fauna local, encender fuego o fumar, entre otras recomendaciones.

Cabe resaltar que durante l día de la tierra y en jornadas posteriores a esa fecha, la Alcaldía de Bogotá en conjunto con ciudadanos, realizaron la limpieza del sector con el fin de mantener limpio este recinto natural de la ciudad. Es también por esa razón que se tomó la decisión de realizar las visitas guiadas, ya que el lugar se encuentra optimo para recibir a personas que estén interesadas en conocer o recorrer la quebrada,

En el marco del #DíaDeLaTierra, nos unimos a una jornada de aseo en la quebrada La Vieja! 🫶Agradecemos a todos las entidades y miembros de la comunidad local que participaron y la hicieron posible. Juntos recolectamos 1 m3 de residuos sólidos en el sendero urbano. ¡Gracias! pic.twitter.com/LuDdHsOC01 — Corresponsal Ambiental (@AMBcorresponsal) April 19, 2024

