Alcaldía cocina decreto para reorganizar el espacio público y a los vendedores informales

Invasión del espacio público por parte de vendedores de esta zona del centro de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La puja por el espacio público en Bogotá está a punto de tener otro capítulo en la capital. Si bien miles de vendedores informales se sostienen con las ventas en el espacio público, la administración está determinada en reorganizar el espacio. Ahora, con un borrador de decreto, la Alcaldía puso sus cartas sobre la mesa.

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El nuevo proyecto de decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá busca transformar la gestión de las ventas informales, modificando el Decreto Único del Sector Gobierno para establecer reglas claras en la organización, recuperación y preservación del espacio público.

El objetivo central, dice la administración, es equilibrar el derecho al trabajo de los vendedores informales con el derecho de la ciudadanía a disfrutar de entornos seguros y con movilidad fluida.

¿Qué propone el decreto?

Una caracterización de vendedores y una cartografía del espacio público, son dos de las tareas claves que esboza el borrador de decreto. En este objetivo, el DADEP será el encargado de realizar estudios técnicos para calcular la capacidad máxima de personas que pueden ejercer ventas informales en cada zona.

El objetivo es que la actividad comercial no afecte la movilidad, la seguridad, ni el libre tránsito de los ciudadanos. La cantidad de puestos permitidos se definirá mediante una fórmula matemática oficial.

Zonas de Manejo Especial

De expedirse el decreto, la Alcaldía tendrá 6 meses para definir áreas específicas en las localidades donde, por razones estrictas de seguridad y orden público, quedará prohibido realizar ventas informales. Estas zonas serán concertadas con la Policía Metropolitana y las Alcaldías Locales, y podrán ser modificadas según las necesidades de convivencia de la ciudad.

Adicional, el DADEP y el IPES emitirán un mapa oficial con los perímetros exactos donde sí está permitido el aprovechamiento económico. Para definir estas zonas se cruzarán tres datos:

Los protocolos de aprovechamiento del IPES.

Los resultados de los estudios de carga.

Que no coincidan con las Zonas de Manejo Especial.

El IPES estará obligado a respetar estos límites de ocupación máxima al realizar procesos de reubicación o relocalización de vendedores, evitando el hacinamiento en los andenes y plazas de la ciudad.

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