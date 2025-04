Alcaldía de Bogotá ampliaría horario de rumba: ahora irá hasta las 5:00 a.m.

El decreto ha tenido resistencia por parte de asociaciones del vecino contra el ruido, y preocupaciones por sus posibles implicaciones en la seguridad. Foto: Archivo particular

El Distrito prepara un nuevo decreto mediante el cual ampliaría el horario de la fiesta nocturna en Bogotá. El proyecto de norma, que ya fue publicado en la plataforma de la Secretaría Jurídica de Bogotá, para la recepción de comentarios, extendería el horario de los bares en la ciudad hasta las 5:00 A.M.

La medida, argumentan desde la Secretaría de Gobierno y de Seguridad, se da con el fin de unificar el horario de los establecimientos de ocio nocturno en la ciudad, ya que algunos, se rigen con la norma que les permite operar hasta las 3:00 A.M. y otros, con la reglamentación más reciente, que les permite ir hasta las 5:00 A.M.

Esto, según el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, permitiría a las autoridades concentrar todas sus capacidades a través de un único horario, y mantener una mayor gestión del orden.

Sin embargo, otra de las disposiciones del decreto, indica que los establecimientos que solo expendan bebidas embriagantes, como licorerías, tiendas de barrio, grandes y medianas superficies, etc., solo podrán vender este tipo de productos entre las 10:00 A.M. y las 11:00 P.M. del mismo día. Mientras tanto, los bares, discotecas y gastrobares, si tendrán la licencia de vender licor desde las 10:00 A.M., hasta las 5:00 A.M.

Bajo esta misma línea, el decreto también complementa la normativa actual sobre el consumo de bebidas embriagantes en espacio público, estableciendo que no se podrán ingerir en un rango de 200 metros a la redonda de centros educativos, estadios, coliseos, centros deportivos, hospitales y centros de salud. Lo anterior, en atención de lo establecido en el numeral 3° del artículo 34 y con el numeral 7 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016.

Finalmente, el proyecto de decreto establece un indicador de evaluación a la medida que se denominará como Índice de Seguridad, Convivencia y Orden Urbano (ISCOU). El ISCOU incorporará índices de seguridad, convivencia, y ordenamiento urbano, con los cuales se monitoreará el comportamiento de la ampliación, y será tenido en cuenta para posibles marchas atrás de la medida, o modificaciones al horario del ocio nocturno en Bogotá.

De momento, los comentarios al decreto en la plataforma del Distrito son de índole mixta. Aunque hay algunos que lo celebran, hay otros que critican la diferenciación de horarios para bares y licorerías, puesto que esto también generaría, de un modo u otro, desórdenes de atención por parte de las autoridades. Del mismo modo, los vecinos de zonas residenciales en donde hay discotecas y bares, se muestran preocupados por los efectos en esta medida tendrá sobre le aumento del ruido y la perturbación del descanso de las personas.

Mientras tanto, los que apoyan la medida destacan su importancia como propulsora de una Bogotá despierta las 24 horas, y de la productividad de un sector económico importante para la ciudad. Si usted desea hacer comentarios, puede registrarse y seguir las instrucciones en la plataforma que el Distrito dispuso para tal fin.

