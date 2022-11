Alcaldía de Bogotá brinda apoyo psicológico gratuito en cementerios públicos

De acuerdo con cifras de la UAESP, en 2022, con corte al 31 de octubre, se han ofrecido 524 asesorías psicológicas. Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

En los cementerios públicos de Bogotá, el Distrito, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), está acompañando y orientando psicológicamente a los ciudadanos que pasan por una pérdida de un familiar, amigo o cercano. Su objetivo es ayudarlos a sobrellevar la pérdida.

Esta iniciativa gratuita ofrece sesiones presenciales que se realizan en los cementerios distritales del Norte, Sur, Central y Parque Serafín y que son guiadas por profesionales de la salud mental, como psicólogos y terapeutas.

Según Leidy Briceño, psicóloga de la UAESP, es importante hacer el duelo después de una pérdida, buscando ayuda profesional y fortaleciendo las redes de apoyo “para que sea un proceso más tranquilo y natural de afrontar”.

Asimismo, cuenta que es normal que durante el duelo se manifiesten síntomas como alteración emocional, del sueño y del apetito, niveles altos de ansiedad ante situaciones de enfrentamiento que ocasionan el dolor, pensamientos negativo.

“A veces uno cree que esas charlas no ayudan, pero sí, ayudan. Un psicólogo no es para las personas que están locas sino para aquellas que quieren ayudarse, que quieren salir de una depresión, de una tristeza como me pasó a mí”, expresa Patricia Abelino, una de las personas beneficiarias de las asesorías.

De acuerdo con cifras de la entidad, en 2022, con corte al 31 de octubre, se han ofrecido 524 atenciones psicológicas, siendo el cementerio del Norte el que ha brindado más atenciones, con 241, seguido del cementerio del Sur, con 155 atenciones.

⛪️En el Cementerio del Norte, en la localidad de @AlcaldiaBunidos, ofrecemos a la comunidad todos nuestros servicios, también asesoría psicológica y jurídica sin costo para quienes quieran acceder a este acompañamiento. #LaUaespContigo



— Uaesp (@Uaesp) November 6, 2022

¿Cómo acceder al servicio de acompañamiento psicológico en cementerios?

Para solicitar el servicio de acompañamiento psicológico, se debe escribir un correo electrónico a alguna de estas direcciones: leidy.garcia@uaesp.gov.co y melissa.bustamante@uaesp.gov.co.

También se puede llamar a la línea de atención y orientación psicológica y WhatsApp: 3059360802 o acercarse directamente a los Cementerios Distritales del Norte, Sur, Central y Parque Serafín y preguntar por el acompañamiento psicológico.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.