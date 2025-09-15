Alcaldía de Bogotá nombra nuevo director de la UAESP tras casi un mes de vacancia

Armando Ojeda Acosta llega a la dirección en medio de una crisis de basuras en la capital. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Armando Ojeda Acosta es el nuevo director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP. El anuncio lo hizo este lunes el alcalde Carlos Fernando Galán durante una rueda de prensa.

Ojeda, cuenta con 20 años de experiencia en servicios públicos. De profesión economista, ha trabajado como asesor en la actual gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), fungió en 2019 como director técnico de gestión de aseo en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y fue subsecretario de Planeación y Política de la Secretaría Distrital de Hábitat, entre otros cargos del nivel nacional.

“Tiene todas las capacidades para asumir el reto de coordinar este nuevo esfuerzo para cambiar esa tendencia en el manejo de los residuos y la ciudadanía sienta un cambio rápidamente de lo que se vive en el espacio público”, explicó Galán.

El anuncio se da luego de que el pasado 20 de agosto se conociera la solicitud de renuncia que hizo el primer mandatario de la capital a Consuelo Ordóñez, entonces directora de la UAESP, tras conocerse que la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento (CRA) negara nuevamente la solicitud de mantener el actual esquema de aseo.

“El alcalde hoy le pidió la renuncia a la directora de la UAESP, luego de conocer la negativa de la CRA frente al recurso de reposición. Se requiere un perfil distinto en la entidad y el nombre se conocerá en los próximos días”, aseguró en su momento Miguel Silva Moyano, secretario General de la Alcaldía Mayor.

Cabe recordar que, tal y como lo contempla la norma, el Distrito radicó la solicitud a la entidad nacional para obtener la autorización de extender el contrato de recolección de basuras y aseo, el cual caducará en 2026.

En dicho requerimiento, el Distrito expuso la necesidad de que la capital continuara con el modelo actual, pero la CRA consideró que sus argumentos no estaban sustentados y lo negó el 13 de junio, decisión que ratificó este 20 de agosto, negando el recurso de reposición que radicó la UAESP tras la primera negativa.

“Por la improvisación, la CRA volvió a negar la solicitud. La directora de la UAESP debe renunciar. Estructuraron mal el modelo financiero, calcularon mal el proyecto”, había dicho Diana Diago tras conocer la negativa de la CRA.

