Estudiantes denuncian entrega desigual de refrigerios por parte del Distrito

Esta semana se realizó el Modelo de Simulación de Naciones Unidad (SIMONU) en Bogotá. Según la denuncia, en medio de este espacio, cuando llegó la hora de entregar los respectivos refrigerios, hubo una evidente diferencia en el menú según la institución educativa a la que pertenecieran los estudiantes. Foto: Archivo Particular

Una denuncia contra la Secretaría de Educación por la entrega desigual de refrigerios a estudiantes de colegios públicos y privados en Bogotá fue revelada recientemente, generando críticas por presunta discriminación.

Esta semana se llevó a cabo en Bogotá el Modelo de Simulación de Naciones Unidas (SIMONU), un evento que reúne a estudiantes de colegios públicos y privados para recrear el funcionamiento y los debates propios de la ONU.

En medio de este espacio, según denunciaron varios estudiantes que participaron en el evento, cuando llegó la hora de entregar los respectivos refrigerios, hubo una evidente diferencia en el menú, dependiendo de si pertenecían a un colegio público o privado.

“Durante el refrigerio evidenciamos una desigualdad en los alimentos. A los estudiantes de colegios privados los llamaban a un lugar distinto, donde podían recibir sus alimentos de forma digna”, denunció una estudiante en un video difundido por la Red de Estudiantes de Usme.

En #SIMONU quedó claro: a unos colegios les dan refrigerio digno y a otros no. La respuesta de la @Educacionbogota y de @IsabelSegoviaO no fue explicar ni corregir, sino hablar de “sabotaje” e “instrumentalización”. Parece más fácil culpar a lxs jóvenes que asumir la desigualdad. pic.twitter.com/3zJFK2ve0B — Red Estudiantes De Usme (@REU_Usme) September 13, 2025

Así, a los estudiantes de colegios privados se les entregó un brownie, un jugo de casa y un pastel, mientras que los estudiantes de colegios distritales recibieron galletas, yogur, queso y una compota.

Otro estudiante denunció que los refrigerios destinados a colegios públicos estaban almacenados en bolsas de basura. En contraste, los entregados a estudiantes de colegios privados venían en bolsas de papel, con contenidos nutricionales distintos. Esta situación, según la concejala Heidy Sánchez, quien se unió a las voces de denuncia, “refuerza lógicas de clasismo y desigualdad”.

Como respuesta al descontento, varios estudiantes realizaron una protesta pacífica que fue calificada como “sabotaje” por la Secretaría de Educación.

“Llamamos a un diálogo y a una protesta pacífica para que todos participaran. Pero la Secretaría tergiversó lo ocurrido y nos acusó de sabotaje, cuando solo expresábamos nuestras inconformidades de forma pacífica”, dijo una de las estudiantes que asistió al evento realizado en el colegio Enrique Olaya Herrera, en Rafael Uribe Uribe, los días 11 y 12 de septiembre.

Fecode, la Federación Colombiana de Educadores, también se sumó a la denuncia. La organización señaló una “discriminación por parte de la Secretaría de Educación” y criticó a la administración distrital por “evitar que existan voces críticas ante su evidente preferencia por la privatización de la educación”.

La Alcaldía de Galán @CarlosFGalan quedó en evidencia durante el SIMONU en su preferencia por la educación privada y la privatización. @Educacionbogota e @IsabelSegoviaO no sólo buscan silenciar al magisterio, sino a los estudiantes de colegios públicos y hasta de privados que se… pic.twitter.com/hr4MSpUvGz — fecode (@fecode) September 13, 2025

¿Qué dice la Secretaría de Educación?

Diego Escallón, subsecretario de Integración Interinstitucional de la Secretaría, aseguró que las denuncias “no son del todo ciertas”, aunque reconoció que sí hubo diferencias en la entrega de refrigerios.

“A los colegios públicos de Bogotá se les entrega diariamente el refrigerio del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Sin embargo, la ley prohíbe suministrarlo a estudiantes de colegios privados. Por eso contratamos un operador adicional”, explicó.

Añadió que, al haber distintos operadores, “sí hubo algunas diferencias en el empaque y la forma de entrega: unos refrigerios se distribuyeron en cajas y otros en bolsas individuales. (...) Jamás fue nuestra intención tratar de manera diferente a los colegios públicos y privados, y mucho menos hacerlos sentir distintos”, puntualizó.

Sobre #Simonu 2025 queremos hacer las siguientes aclaraciones y una reflexión: pic.twitter.com/WljHaVlOxS — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) September 13, 2025

Finalmente, según confirmó la secretaria de Educación, Isabel Segovia, “atendiendo algunas observaciones que recibimos durante el evento, unificamos los alimentos y la jornada transcurrió con normalidad”.

“A los estudiantes que participaron en SIMONU queremos expresarles nuestras disculpas y decirles que esto no va a volverse a presentar”, punutalizó la entidad.

Más allá de las explicaciones logísticas, lo ocurrido en SIMONU subraya la importancia de cuidar no solo el contenido de las políticas públicas, sino también sus formas de implementación. Asegurar condiciones equitativas, incluso en detalles aparentemente menores como la entrega de refrigerios, es esencial para fortalecer la confianza de los estudiantes en las instituciones.

