Alcaldía denunció por hurto y extorsión a dos indígenas emberá por retener a motociclista

Más de 600 indígenas continúan viviendo en condiciones precarias en La Florida . Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Lo que comenzó como un grave accidente en el que una mujer indígena fue arrollada por un conductor en inmediaciones de la UPI La Florida, escaló a una demanda penal por delitos de alto impacto contra dos voceros indígenas. El Distrito insiste en que los denunciados infringieron la ley al querer aplicar la justicia indígena en territorio capitalino.

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¿Qué pasó?

La Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá informó que durante la noche del miércoles se registró un accidente de tránsito entre un motociclista y algunos integrantes adultos de la comunidad indígena emberá.

El siniestro ocurrió en inmediaciones de la UPI La Florida, sobre la vía Funza (Cundinamarca). Según la entidad distrital, una mujer fue trasladada a un centro médico.

En paralelo, la Consejería informó que tras el hecho, la comunidad retuvo por varias horas al conductor, así como su vehículo, “solicitándole una suma de dinero a cambio de su liberación”.

Alcaldía denuncia penalmente

Isabelita Mercado, consejera distrital de Paz anunció que ya radicó una denuncia penal contra dos voceros de las comunidades: “radicamos esta denuncia contra dos voceros por delitos de hurto y extorsión”.

La consejera recordó que “hace dos días, una mujer fue atropellada en inmediaciones de La Florida. Los días siguientes la comunidad ha incurrido en una serie de hechos que son contrarios a la ley y a la constitución.” La funcionaria recalcó que en Bogotá no aplica la jurisdicción indígena:

“No está permitido que esta comunidad retenga ciudadanos o sus elementos, como es el caso del motociclista y su moto, o los extorsione”, añadió Mercado.

En vista de lo que la Alcaldía llama “incumplimiento de acuerdos”, la Consejería decidió radicar esta medida penal contra los integrantes de la comunidad.

No obstante, a esta historia se le suman hechos previos como la muerte de una mujer de la comunidad tras ser arrollada en diciembre de 2024 afuera de la UPI La Florida. O anteriormente, el linchamiento de un conductor por arrollar a varias personas de la comunidad en este mismo punto.

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