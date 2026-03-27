Metro de Bogotá completa 9 trenes y 12 kilómetros de viaducto

Tren del Metro de Bogotá en su llegada al puerto de Cartagena. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá ya cuenta con 9 de los 29 trenes que completarán la flota para la Línea 1 del Metro.

El proceso, que se repetirá mes a mes hasta noviembre de este año, inicia desde el puerto de Cartagena, donde viajan vía terrestre hasta llegar al Patio Taller de Bosa.

Allí, los vagones se deben acoplar en la línea férrea de prueba, de 905 metros de longitud, antes de trasladarlos a las zonas de cocheras. Así empieza la misión de poner a punto todos los motores (salvo los vagones de las puntas, todos tienen motores en cada eje).

Lea más: Así puede votar para elegir el nombre de las estaciones del Metro: ¿qué opciones hay?

Luego sigue la revisión de los sistemas de comunicación, cada componente electrónico y la parte eléctrica del vehículo, fundamentales para la operación automática de cada tren. Además, se prueba la recepción de la energía de Bogotá (diferente a la china con la que se probó inicialmente). “Es un proceso planeado, para tenerlos a punto y certificados para la operación comercial”, explica Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro.

Para el mes de junio, se espera que el primer tren comience pruebas sobre los primeros seis kilómetros del viaducto. La gente lo podrá ver transitar desde la estación uno, del parque Gibraltar, hasta la estación 4, frente al Compensar de Kennedy. Algunas estaciones, como la estación 1, ya deben estar en proceso de acabados. Se verificarán los protocolos de arranque, paradas y puertas automáticas para cada uno de los trenes.

Más de la mitad del viaducto construido

A este avance se suma el reciente anuncio de la Empresa Metro de Bogotá, quien informó que superaron el 50 % de la longitud de todo el viaducto de la Línea 1 del Metro.

“El viaducto, con sus ocho vigas lanzadoras, es uno de los elementos que nos mide realmente la dinámica del proyecto. Haber pasado de los 12 kilómetros significa que hemos avanzado, considerando que ya tenemos 8 kilómetros continuos desde el Patio Taller hasta la estación 6″, detalló el gerente Leónidas Narvádez.

Cuando iniciamos la construcción del viaducto de nuestro Metro 🚝, el corazón se nos llenó de ilusión 🌟. Hoy que superamos los 12 km de viaducto, es decir, más de la mitad del total del trazado 🤩, nuestra ciudad se mueve con orgullo, con esperanza de ver que esta obra va bien y… pic.twitter.com/BJqX5t7mOF — Metro de Bogotá (@MetroBogota) March 27, 2026

Le puede interesar: Familia fue amordazada y obligada a tirarse al suelo durante el robo de su camioneta

Cabe recordar que, de acuerdo al cronograma, para el 22 de mayo deben estar terminados 5.760 metros del viaducto, incluyendo el ramal técnico o salida del patio taller, para comenzar con las pruebas de movilidad. Estas obligan a que cada tren complete 2.500 kilómetros recorridos, en diferentes condiciones climáticas y de carga, para analizar sus sistemas. Las primeras cuatro estaciones deben estar avanzadas, al menos, en lo concerniente a contar con todos los equipos necesarios para las pruebas de los trenes.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.