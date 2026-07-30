Alcaldía gestiona cooperación con EE. UU. para financiar obras en la capital

Delegación norteamericana encabezada por Luis Méndez sostuvo reunión con el Distrito para impulsar energía, obras y comercio. Foto: Alcaldía de Bogotá

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Representantes del gobierno de Estados Unidos y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá acordaron trazar una hoja de ruta técnica con el fin de priorizar inversiones y esquemas de cooperación internacional en tres frentes clave: energía, infraestructura y comercio.

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El acercamiento se dio durante una reunión de trabajo celebrada esta semana en la capital, en la que participó el subsecretario de Estado adjunto para Suramérica, Luis Méndez, junto a delegados de los departamentos estadounidenses del Tesoro, Energía, Comercio y Agricultura.

El foco del encuentro, de acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, estuvo en el portafolio de proyectos de infraestructura que tiene en marcha la ciudad, valorado en 24 millones de dólares. Con esta cartera de obras, la administración distrital busca atraer capital privado estadounidense y asistencia técnica para diversas entidades del Distrito.

“Estados Unidos es el socio comercial y el inversionista más importante de Bogotá, y estamos comprometidos en seguir trabajando de la mano para que lo siga siendo y avancemos en proyectos concretos”, confirmó el alcalde.

A través de la nueva mesa de trabajo, ambas partes proyectan estructurar mecanismos concretos que agilicen la participación de empresas norteamericanas en la ejecución de las iniciativas locales.

Si bien el Distrito no entregó mayores detalles, se esperan mesas técnicas sectoriales en las próximas semanas para definir los pliegos y condiciones de lo que sería la participación del capital norteamericano en las proyectos ylicitaciones distritales.

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