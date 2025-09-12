Alcaldía habilitó numeral para reportar basuras y escombros en Bogotá

Crisis en la recolección de basuras en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las críticas por basuras en las calles de Bogotá siguen proliferando. Ante la incertidumbre que generó la salida de la directora de la UAESP y su fallido intento de renovar el esquema de basuras de la ciudad, la Alcaldía anunció que habilitó un numeral que recepcionará denuncias únicamente de basuras. Así funciona.

Cerca de 900 toneladas de basuras son recogidas diariamente del espacio público en distintos puntos de la ciudad, por esta razón y ante el incremento de reportes, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor habilitó, en la Línea 195, la opción numeral 8. Este es un canal directo para que la ciudadanía pueda resolver dudas, presentar reclamos y reportar situaciones relacionadas con el servicio de aseo, la poda de árboles y la recolección de escombros en la ciudad.

"Este nuevo mecanismo busca que los usuarios tengan un único punto de contacto para sus inquietudes sobre el estado de la limpieza en barrios y espacios públicos, evitando que tengan que identificar por su cuenta a qué entidad corresponde su solicitud. Ahora, con solo marcar #8 en la Línea 195, la ciudadanía accede a un agente capacitado que caracteriza rápidamente el caso y brinda una orientación precisa", indicó Miguel Silva, secretario General.

Ayer recogimos casi 300 toneladas de regueros en la calle de manera directa en 70 puntos de 10 localidades. Sumando lo que recogieron los operadores privados pueden ser 900 toneladas.



Además, los cinco operadores privados recogieron más de 6.500 toneladas de residuos. https://t.co/RlHhfnfVnO — Miguel Silva Moyano 📚 (@MSilvaMoyano) September 12, 2025

¿Qué se puede reportar en la nueva opción?

El #8 cubre tres frentes principales:

Escombros abandonados en vía pública: registro del reporte para su gestión directa con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Servicios de aseo domiciliario: información sobre operadores, horarios de recolección, frecuencias y canales para gestionar reclamos. En los casos en que el servicio sea competencia directa del predio, el ciudadano es transferido de inmediato a la Línea 110. Poda de árboles y corte de césped en espacio público: explicación de los procedimientos y canalización de la solicitud hacia la entidad responsable.

Según la Alcaldía, la línea ya lleva casi un mes funcionando, tiempo en el que se han recibido más de 300 reportes. En esto, la Alcaldía busca que este número siga creciendo a medida que más personas participen activamente en el reporte de situaciones que afectan la limpieza y el orden de la Bogotá.

