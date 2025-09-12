Conductores anuncian movilización el próximo martes 16 de septiembre en Bogotá

Conductores en Bogotá. Foto: Cristian Garavito

Conductores de diferentes gremios y grupos convocaron a una movilización para el martes 16 de septiembre en Bogotá. Las razones: inconformismo con la gestión de la Secretaría de Movilidad ante la “persecución” que denuncian algunos gremios de plataformas y, también, la gestión de las fotomultas, entre otras.

Uno de los promotores de la movilización es el concejal de Bogotá, Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, líder motero que ha dado una lucha porque se escuchen los intereses de diversos conductores. “Invitamos a todos los Conductores y Bogotanos a que participen y se unan a la movilización que realizaremos diferentes conductores del sector transporte, estamos cansados y mamados de la mala gestión del alcalde y su Secretaría de movilidad”, indicó el cabildante en sus redes sociales.

¿Por qué es la movilización?

A través de un video, conductores de varios gremios se unieron a la movilización. Desde domiciliarios, transportadores de carga, de aplicaciones, rutas escolares, motociclistas, particulares, de asistencia, entre otros, señalaron su inconformismo con la administración distrital, en materia de movilidad.

“Unidos, como conductores en diferentes agremiaciones, vamos como ciudadanos a buscar una administración justa, porque nos están persiguiendo (...) estamos luchando por Bogotá”, indicó uno de los conductores.

Así mismo, exigieron garantías a las autoridades locales durante el desarrollo de la movilización y compartieron una lista de razones que los llevan a convocar a más conductores a salir a las calles el próximo martes. Sobre la agenda de ese día, aún están por confirmarse los puntos de la movilización.

Razones por las que los conductores protestarán

Por los comparendos.

Porque el alcalde Galán se niega a firmar el decreto que garantiza la voz y participación de los conductores en las decisiones de movilidad.

Porque el alcalde Galán piensa más en comparendos y meternos impuestos que en salvar vidas.

Porque los supuestos abusos y “maltratos” de los agentes de tránsito

Porque las cámaras de foto detección “operan sin control ni autorización”.

Porque los trancones “nos quitan calidad de vida, generan estrés y no hay soluciones reales”.

Porque hay obras abandonadas y otras sin avances.

Por los barrios están destruidos y olvidados.

Porque no existen estrategias claras de gestión del tráfico.

Porque Transmilenio se vara y no hay planes de contingencia.

Proyecto de acuerdo sobre motociclistas se decidirá en tribunales

Los motociclistas se convirtieron en un actor vial relevante para la ciudad en los últimos cinco años. Desde la pandemia, cuando los bogotanos comenzaron a bajarse del transporte público para subirse a las motos, hay cerca de 2,5 millones de este tipo de vehículos registrados.

A diario, el 8 % de los viajes que se realizan en Bogotá tienen a la moto como protagonista, lo cual, a su vez, consolida casi 885.000 desplazamientos. El incremento de este actor vial en los últimos años los ha dotado de una fuerza de movilización considerable que es capaz de bloquear a la ciudad por las vías, de hecho, y hasta de elegir el concejal más votado en la historia del Recinto de los Comuneros, con tal de ser escuchados.

Precisamente, en medio de esta nueva realidad, el concejal Julián Forero, quien llegó al cabildo a través del movimiento Lara, con la bandera de ser el cabildante, ha promovido varias instancias de participación y diálogo con el fin de llevar las inquietudes de este colectivo a los espacios de toma de decisión.

En medio de esa lucha, el Concejal lideró el año pasado cerca de cinco mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno y Movilidad para abordar los dos principales frentes de controversia en los moteros. El primero, sobre quienes utilizan la moto como medio de trabajo a través de aplicaciones de transporte para llevar pasajeros, lo cual está, al menos desde la normatividad, prohibido. Y el segundo, quizá el más crítico, es el relacionado con los altos índices de siniestralidad en este actor vial, cuyas cifras, de hecho, encabezan las cifras de este flagelo urbano.

No obstante, a pesar de la utilidad de estos espacios para generar concertaciones, el concejal decidió que se debía propender por un espacio de formalidad, de índole permanente, que le permitiera a los motociclistas el acceso a instancias de participación ciudadana. Y por eso se aventuró a radicar el proyecto de acuerdo 157 de 2025, mediante el cual se crea el Consejo Distrital y los Consejos Locales de Motociclistas y Conductores.

Este mecanismo, similar al que ya existe para las bicicletas, tendría un carácter consultivo y la capacidad de participar en los módulos de política pública formulados por la Secretaría de Movilidad y fungir como un órgano de control social a la gestión de la Administración, en lo referente a los planes y la política de movilidad.

