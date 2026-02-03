Alcaldía lanzó 4 mil subsidios para reducir crédito de vivienda: ¿cómo aplicar?

El subsidio Reduce tu Cuota entrega $437.726 mensuales durante 4 años Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde este martes, la Secretaría de Hábitat habilitó 4.000 nuevos cupos del subsidio Reduce tu Cuota, un beneficio que permite a las familias recibir un apoyo económico para pagar la cuota de su crédito hipotecario o leasing habitacional.

Lea más: A los golpes: así fueron grabados dos policías durante un acto de intolerancia

Este subsidio se otorga por un valor de $437.726 mensuales durante 48 meses y podrá ser solicitado directamente por los ciudadanos en la entidad financiera donde tramiten su crédito. “Con esta apuesta buscamos acompañar a quienes están dando el paso de comprar vivienda y necesitan un respaldo para lograrlo. Este apoyo está pensado para aliviar la carga mensual del crédito”, resaltó la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco.

Cabe resaltar que, al momento de solicitar el crédito hipotecario o leasing habitacional, las familias deberán pedir a su entidad financiera el formulario de postulación, el cual deberá ser diligenciado y entregado antes del desembolso del crédito. Posteriormente, la entidad distrital validará las condiciones del hogar solicitante y, si cumple con los requisitos, expedirá la asignación del subsidio.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio?

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes ($7.003.620 para el año 2026).

Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado para la adquisición de vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá.

No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, diferente a la que se va a financiar.

Que ninguno de los integrantes del hogar sea, haya sido o esté en proceso de ser beneficiario de la cobertura a la tasa de interés del Gobierno nacional.

No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda aplicado en la adquisición de otra vivienda.

Sobre este último requisito, es preciso acotar que, de acuerdo con la Secretaría de Hábitat, si el hogar cuenta con subsidios del Gobierno nacional o de su caja de compensación familiar sin aplicar, y estos hacen parte del cierre financiero de la misma vivienda a adquirir, podrá sumarlos.

De igual manera, si el hogar tiene subsidios distritales sin aplicar (Oferta Preferente o Reactiva tu Compra), también podrá sumarlos, siempre que sean para la misma vivienda y que el hogar cuente con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes ($3.501.810 para el año 2026).

Le puede interesar: Congresista y concejal demandan al Distrito por alza del pasaje del SITP

Para 2026, la meta de la entidad distrital para la asignación de subsidios de adquisición de vivienda es de 11.948, los cuales se entregarán a familias que buscan una opción real de vivienda en la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.